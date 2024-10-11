«Россети Юг» предоставили 150 кВ мощности первому на юге РФ логоцентру производителя средств по уходу за волосами
Электроснабжение первого на юге России логистического комплекса отечественного производителя средств по уходу за волосами обеспечивает компания «Россети Юг». Новый объект введен в эксплуатацию в октябре 2024 года в станице Грушевской Ростовской области.
Компания предоставила 150 кВт мощности. Для подключения к сетям энергопринимающих устройств распределительно-складского комплекса энергетики ранее установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА и присоединили к ней вводно-распределительный шкаф с силовым и защитным электрооборудованием, соединительными проводами и кабельными отводами.
Наличие логистического хаба позволит косметической компании обеспечить бесперебойные поставки продукции на потребительский рынок Ростовской области и всего Южного федерального округа, а также на экспорт в дружественные страны. Площадь складской зоны комплекса составляет свыше 6,6 тыс. кв. метров, объем инвестиций в проект – 700 млн рублей.