Энергетики повысили надежность электроснабжения более 30 населенных пунктов в Тюменской области

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт шести высоковольтных подстанций в Тюменской области. Питающие центры обеспечивают электроэнергией 31 населенный пункт в Тобольском и Уватском районах, а также город Тобольск. На повышение надежности электроснабжения 7,5 тысячи жителей региона компания направила 12,7 млн рублей.

На подстанциях 110 кВ «Байкалово», «Зверосовхоз», «Затон», «КС-9», «КС-8» и «КС-7» специалисты выполнили ремонт 5 силовых трансформаторов и 5 выключателей напряжением 110 кВ. В ходе ремонта заменены резиновые уплотнители, проведены сушка и очистка трансформаторного масла, выполнена ревизия активной части силового оборудования. Для комфорта потребителей непрерывная подача электричества во время работ осуществлялась по резервным схемам. Плановые мероприятия на питающих центрах завершились успешными высоковольтными испытаниями.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменской области к зимнему периоду. Своевременно выполненные на подстанциях работы позволили повысить надежность электроснабжения 7,5 тысячи жителей и около 40 социально значимых объектов в трех муниципалитетах региона.