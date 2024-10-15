КЭАЗ представил комплексные решения для нефтегазового сектора на ПМГФ-2024

Петербургский международный газовый форум – одно из главных отраслевых событий России и мира. Он объединил более 20 тысяч участников из 53 стран. Повестка охватывает все аспекты газовой промышленности, включая разведку и добычу, транспортировку и хранение, переработку и использование газа. КЭАЗ сформировал комплексные решения для каждого из этих сегментов, часть из которых представил на экспозиции ПМГФ-2024.

При разработке таких решений компания кооперируется с основными участниками отрасли и учитывает их требования при производстве. Такой подход позволяет обеспечивать интеграцию с крупными участниками рынка, повышать безопасность стратегически важных объектов страны и снижать зависимость от зарубежных поставщиков.

КЭАЗ стремится предложить нефтегазовой отрасли наиболее эффективные технологии, которые обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации оборудования даже в самых суровых климатических условиях. Об этом свидетельствует опыт уже реализованных проектов таких как газопровод «Сила Сибири», Ковыктинское, Кошинское, Северо-Комсомольское, Русско-Реченское, Среднеугутское, Чаяндинское, Хохловское месторождения, компрессорные станции, НПЗ и АГНС в различных регионах страны. Участие в ПМГФ отражает непрерывное развитие КЭАЗ, а также открывает возможности для укрепления сотрудничества с ключевыми участниками рынка.

- Сейчас мы готовим комплексные отраслевые решения, расширяем номенклатуру, чтобы максимально соответствовать постоянно растущему спросу и новым отраслевым требованиям и высоким стандартам. Комплексные решения КЭАЗ позволяют клиентам и партнерам сократить сроки подбора оборудования, проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию всей системы, — рассказал Пётр Метелёв.

На данный момент продуктовый портфель КЭАЗ полностью соответствует техническим требованиям топливно-энергетического комплекса страны. Компания представила на экспозиции оборудование для управления технологическими процессами: преобразовательную технику для управления двигателями, системы диспетчеризации электроэнергии, логические контроллеры для управления системой электроснабжения.

В числе новинок - комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией OptiRing на номинальное напряжение 6-20 кВ. Малогабаритные КРУЭ – устройства, выполненные в виде моноблока. Все первичные токоведущие части находятся в герметичном корпусе, запаянном на весь срок службы и заполненным элегазом. КРУЭ OptiRing устанавливаются в трансформаторных подстанциях и выполняют функции присоединения, питания и защиты силовых трансформаторов в кольцевых или радиальных схемах электроснабжения.

Еще одно актуальное для топливно-энергетического комплекса решение – щиты станций управления с преобразователями частоты OptiCore. Система может контролировать работу насосов для перекачки нефтепродуктов. Она позволяет сгладить нагрузки и увеличить срок службы оборудования. Кроме того, для предприятий нефтегазового сектора КЭАЗ предлагает низковольтные комплектные устройства SEVON и ретрофиты на базе автоматических выключателей до 6300А.

Масштабный опыт НИОКР и собственный штат разработчиков (>150 человек) позволяют КЭАЗ выпускать аппараты под требования конкретных проектов. На форуме КЭАЗ презентовал новую линейку аппаратов в литом корпусе - ОptiМat T. Это современные устройства на номинальные токи от 1,5 до 630 А в 3-х и 4-х полюсном исполнении. Продуктовая новинка позволит компании сформировать кастомные решения для сегмента переработки газа.

- Многие предприятия нефте- и газопереработки используют оборудование именно в 4-х полюсном исполнении. ОptiМat T дополнил линейку компании и закрыл эту потребность. Еще одно важное преимущество этих аппаратов - отключающая способность до 200кА, - подчеркнул руководитель управления по работе с ключевыми клиентами КЭАЗ Дмитрий Бубнов.

На пути к технологическому суверенитету страны КЭАЗ стремится разрабатывать все больше решений и программно-аппаратных комплексов, чтобы обеспечить не только стабильную работу предприятий, но и безопасность технологических процессов. Для этого компания объединяет экспертизу и усилия с представителями ключевых направлений российской промышленности.