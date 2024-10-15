В Москве отметили трудовую династию Химиных – работников завода СПЕЦКАБЕЛЬ

В столице наградили семейные династии, которые внесли вклад в развитие московской промышленности. Среди них семья Химиных, представляющая кабельный завод «Спецкабель».

«Спецкабель» – предприятие с сильной корпоративной культурой. Здесь работают 30 династий, чья история начинается еще в конце 90-х годов. Награждение семьи Химиных в рамках проекта «Династии московской промышленности», инициированного Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы, стало знаковым событием. Оно акцентирует внимание на важности сохранения и передачи профессиональных навыков и традиций от поколения к поколению.

Игорь и Евгений Химины проработали на «Спецкабеле» 35 лет. Игорь Химин, главный механик завода, передавал сыну бесценный опыт, который накапливался в процессе работы. Евгений Химин после окончания университета выбрал путь лингвиста и сосредоточился на изучении китайского языка. Однако со временем ощутил сильное притяжение к родному заводу и наследию, которое оставил отец. Это привело к решению устроиться на «Спецкабель» инженером-механиком. Интересно, что знания Евгения в области китайского языка оказались полезными для предприятия – в условиях глобализации и сотрудничества с иностранными партнерами.

Стоит отметить, что проект «Династии московской промышленности» не только подчеркивает важность семейных связей в бизнесе, но и способствует созданию устойчивой среды для развития промышленности в Москве.