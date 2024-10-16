Ремонт автомобильной дороги проведут в Кемеровской области
16 окт. 2024, 15:00:21
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Ремонт автомобильной дороги Томск-Мариинск, км 72+700 - км 93+400, проведут в Кемеровской области, сообщает RosTender.info.
Заявки на участие в тендере принимают до 7 ноября. На дороге протяженностью 20,7 км, проведут устранение деформаций асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, демонтаж и транспортировка автопавильона бетонного, устройство заездных карманов, демонтаж металлических барьерных ограждений, также, нанесут горизонтальную дорожную разметку, демонтаж и установку дорожных знаков. Срок выполнения работ С 01.01.2025 г. по 15.09.2026 г. Источником финансирования в размере 928 млн рублей являются средства областного бюджета Кемеровской области - Кузбасса.
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Новое предприятие, являющееся одним из дочерних предприятий концерна "Росэнергоатом", займется предоставлением коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и поставке тепловой энергии в Энергодаре, являющемся городом-спутником Запорожской АЭС. Это позволит постепенно модернизировать изношенную после украинского периода коммунальную инфраструктуру, сообщил ТАСС мэр Энергодара Эд...
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Историческое депо троллейбусного парка №1 на Сызранской ул., 15Ж, капитально реконструируют за 2,5 млрд рублей. Соответствующий конкурс опубликован на портале госзакупок 3 октября, заказчиком выступает ГУП "Горэлектротранс". Депо на Сызранской ул. — старейшее в Петербурге. Буквально на днях, 4 октября, исполнилось 84 года с даты выпуска первых троллейбусов с площадки парка № 1....
Мосбиржа запускает новые фьючерсы на алюминий, медь, никель и цинк
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Московская биржа начинает торги новыми фьючерсами на цветные и промышленные металлы. 8 октября 2024 на срочном рынке Московской биржи начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк. Товарные контракты на драгоценные и промышленные металлы станут доступнее и удобнее для торговли всем категориям инвесторов. В числе основных обновлений параметров: унификация срока обращ...
В Иркутской области построят автомобильную дорогу
04 окт. 2024, 15:00:14
Строительство автомобильной дороги Подъезд к улице Дальняя проведут в с. Максимовщина Иркутского района, сообщает RosTender.info. Администрация Максимовского муниципального образования - Администрация сельского поселения принимает заявки на участие в тендере до 23 октября. Начальная цена контракта составляет 238 млн рублей из средств областного бюджета. Проектируемый подъезд к ул. Дальняя бу...
В Сахалинской области построят школу-детский сад на 90 мест
03 окт. 2024, 14:14:44
В селе Взморье Долинского района построят Школу-детский сад, сообщает RosTender.info. Подрядную организацию выберут при помощи тендера. Заявки на участие можно подать до 18 октября. Строительство обойдется в 877 млн рублей. Проектируемое здание школы-детского сада на 90 мест включает: классы и кабинеты для обучающихся I-II-III ступени, в блоке начальной школы предусмотрены помещения спален и...
Подписано регуляторное соглашение между «Россети Томск» и правительством Томской области
03 окт. 2024, 12:30:00
Инвестиции зафиксированы тарифным регуляторным соглашением между «Россети Томск» и Томской областью. Компания берет на себя обязательства по реконструкции действующих подстанций и линий электропередачи. Область в свою очередь гарантирует индексацию долгосрочных тарифы до 2032 года. Общий объем инвестиций составит 11,86 млрд рублей. В планах компании модернизировать городские подстан...
В Бурятии появится гостевой комплекс
02 окт. 2024, 15:45:00
Строительство гостевого комплекса с автостоянкой запланировали в поселке Монахово Баргузинского района, сообщает RosTender.info. ФГБУ "Заповедное Подлеморье" принимает заявки на участие в тендере до 10 октября. Строительство проведут за счет средств бюджетных учреждений в размере 93 млн рублей. Площадка проектируемого гостевого комплекса с автостоянкой входит в состав Забайкальског...
РФ и Республика Конго подписали соглашение о строительстве нефтепровода
01 окт. 2024, 17:45:12
Республика Конго подписала с российской стороной соглашение о строительстве нефтепровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо". Об этом ТАСС сообщили в посольстве республики в Москве. "Да, подписание состоялось успешно", - подтвердил собеседник агентства. Он уточнил, что церемония прошла по итогам 7-го заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии п...
Кубанский девелопер «Крымск-Сити» вложит 12 млрд руб. в первый проект КРТ в Крымске
01 окт. 2024, 17:30:02
Строительная компания "Крымск-Сити" инвестирует 12 млрд рублей в реализацию проекта комплексного развития территорий (КРТ) на участке в 25 гектаров в городе Крымске. Согласно информации, размещенной на сайте ГИС Торги, "Крымск-Сити" стал единственным участником торгов администрации Крымского района на право заключения договора о комплексном развитии 24,56 га незастроенной те...
Выбран подрядчик для строительства тоннеля в Нововятске
30 сент. 2024, 18:00:07
30 сентября подвели итоги конкурса по выбору подрядчика для строительства тоннельного перехода под железнодорожными путями в Нововятском районе Кирова. Об этом рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов. — Строительство тоннельного перехода под Транссибом в Нововятском районе Кирова важный вопрос. Я уже говорил, что в августе было получено положительное заключение эксперти...
В Хабаровске проведут ремонт проспекта за 753 млн рублей
30 сент. 2024, 15:30:00
Работы по ремонту проспекта 60-летия Октября проведут в Хабаровске от ул. Машинистов до пер. Гаражный, сообщает RosTender.info. Организацию выберут при помощи тендера. Заявку на участие можно подать до 15 октября. На работы потратят 753 млн рублей из бюджета городского округа на 2025 год. Основной целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дор...
В Южно-Сахалинске обустроят наружное освещение
30 сент. 2024, 14:30:00
Работы по обустройству наружного освещения проведут на территории Южно-Сахалинска, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в тендере на выбор исполнителя принимают до 8 октября. Финансирование производится за счет средств бюджета городского округа в размере 24 млн рублей. Предусмотрено выполнение работ по обустройству наружного освещения: вывозка железобетонных стоек к месту строительства...
«Россети Сибирь» заключили долгосрочное регуляторное соглашение с властями Кемеровской области
30 сент. 2024, 09:15:07
Соглашение о развитии электросетевого комплекса Кемеровской области Губернатор Кузбасса Илья Середюк и генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин прокомментировали на «Российской энергетической неделе 2024». Соглашение позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Кузбасса в наиболее уязвимых местах, обновить электрические сети и оборудование с наибо...
«Россети Московский регион» и «АйТи Чардж» договорились о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей
27 сент. 2024, 12:30:12
На площадке Российской энергетической недели-2024 подписано Соглашение о сотрудничестве для развития зарядной инфраструктуры в столичном регионе между одной из самых крупных электросетевых компаний страны «Россети Московский регион» и ведущим российским разработчиком программного обеспечения для комплексного решения задач по управлению зарядными станциями для электромобилей ООО «...
«Россети Московский регион» и «Роснано» договорились о внедрении систем накопления электроэнергии в распределительных сетях
27 сент. 2024, 10:45:16
Крупнейшая электросетевая компания Московского региона и один из флагманов развития отечественной наноиндустрии на полях Российской энергетической недели-2024 заключили соглашение о сотрудничестве в области применения систем накопления электроэнергии и развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Россети Московский регион&...