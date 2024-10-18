Торжество правосудия: запрет кабельного фальсификата на маркетплейсах

Судебно-претензионная работа, проводимая представителями EL-Комитета НОПСМ в отношении недобросовестных продавцов кабельной продукции на маркетплейсах набирает обороты.

В течение двух недель судами вынесены 3 решения в отношении:

ИП Еной М.А. (продавец на ОЗОН, реализует фальсификат NoName и Light Cable) – решение Подольского городского суда Московской области;

ООО «100 ВАТТ» (продавец на АВИТО, реализует фальсификат NoName) – решение Преображенского районного суда г. Москвы;

ИП Печурин П.В. (продавец на ВАЙЛДБЕРРИЗ, реализует фальсификат Аркад Кабель) – решение Люблинского районного суда г. Москвы.

Ответчики обязаны прекратить реализацию фальсифицированного кабеля, возместить затраты на закупку и испытания, судебные издержки, а также проинформировать потребителей о выявленных нарушениях качества и безопасности данной продукции.

Вывод напрашивается простой: за безответственное ведение бизнеса и игнорирование сигналов о проблемах с качеством реализуемой продукции придется платить, причем дважды. Заявления о выявленных правонарушениях в части реализации кабельного фальсификата уже рассматриваются территориальными подразделениями Роспотребнадзора и результаты проводимых проверок вполне очевидны и предсказуемы.

Активно обсуждаемые в России инициативы по ужесточению регулирования деятельности маркетплейсов в конечном итоге воплотятся в конкретные правовые предписания. И когда это случится, подобные решения судов станут непреодолимым препятствием для бизнеса недобросовестных продавцов в сегменте интернет-рынка.