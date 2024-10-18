В Южно-Сахалинске проведут работы по комплексному благоустройству набережной

Выполнение работ по комплексному благоустройству набережной реки Рогатка Архитектурно-художественная подсветка с пусконаладочными работами, проведут в г. Южно-Сахалинске, сообщает RosTender.info.

Муниципальное автономное учреждение Городской парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина принимает заявки на участие в тендере до 25 октября. На благоустройство потратят средства целевой субсидии в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024–2030 годы" в размере 29 млн рублей.

В объем работ входит разработка документации стадии Р необходимой для организации системы электропитания и управления архитектурно-художественной подсветки набережной. Необходимо произвести устройство, монтаж силовой линии, установку светильников и светодиодный прожектор. Произвести устройство кабельной линии и установку блоков питания. Окончание работ запланировано на 20 декабря 2024 года.