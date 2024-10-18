Комитет Государственной Думы по энергетике предлагает рассмотреть возможность увеличения бюджетного финансирования на ряд проектов Госпрограммы «Развитие энергетики»

18 окт. 2024, 13:00:00
436
Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
Комитет Государственной Д...
Авторы и источники / Правообладателям

Комитет Государственной Думы по энергетике предлагает в рамках второго чтения законопроекта о федеральном бюджете на 2025-2027 годы рассмотреть возможность увеличения бюджетного финансирования на ряд проектов Госпрограммы «Развитие энергетики».

Об этом председатель Комитета Николай Шульгинов сообщил в ходе обсуждения параметров Государственной программы №30 «Развитие энергетики» на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, посвященном проекту федерального закона № 727320-8 «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 17 октября 2024 года.

В законопроекте не в полном объеме учтены предложения Минэнерго России по выделению средств на модернизацию объектов электроэнергетики Курильских островов, при том, что по этому вопросу было поручение Президента РФ.

«Сахалинские власти не справятся с выполнением этого поручения без софинансирования из средств федерального бюджета. Хотел бы попросить ко второму чтению рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок», заявил Николай Шульгинов.

Продолжая тему надежности электроэнергетики, он отметил значительное увеличение финансирования федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией». Если в 2024 году на это выделялось немного больше 3 млрд. рублей, то на 2025 год запланировано больше 11 млрд. рублей, а на 2026-27 годы 17,8 млрд. рублей и 18,5 млрд. рублей соответственно. Средства пойдут на повышение надежности электросетевого комплекса в интересах устойчивого обеспечения потребителей электроэнергией.

«При этом по итогам аварийных ситуаций, возникших с энергообеспечением ряда регионов этим летом, стало очевидно, что в мероприятиях по повышению надежности электросетей нуждается еще более десятка территорий, кроме уже учтенных при выделении ассигнований. Просил бы по возможности учесть это при доработке документа», сообщил председатель Комитета по энергетике.

Также в Госпрограмме через федеральный проект «Чистый воздух» предоставляется субсидия ПАО «Россети» на обеспечение готовности электросетевого комплекса к переводу частных домовладений на электроотопление. Эта субсидия предусмотрена для Республики Бурятия и Республики Хакасия. Финансирование в Бурятии начинается с 2026 года,  в Хакасии – ориентировочно только с 2028 года.

«Так как я представляю в Государственной Думе Хакасию, считаю важным по согласованию с Минэнерго и Минприроды рассмотреть необходимость выделения бюджетных средств для Хакасии начиная с 2026 года по этому направлению», обратился Николай Шульгинов к представителям министерств, участвовавшим в заседании Комитета по бюджету и налогам.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider
Поправки об особенностях налогообложения медных полуфабрикатов прошли I чтение
17 окт. 2024, 09:15:03
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает исчисление и уплату НДС в отношении операций по реализации медных полуфабрикатов, прутков, катанки, профилей и труб из вторичного алюминия или его сплавов, а также необработанного свинца, полуфабрикатов из свинца или его сплавов возложить на покупателя, признаваемого налоговым агентом. Законопроект № 713338-8 в парламент в сентябр...
Правительство утвердило постановление о распространении преференциального режима свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей
08 окт. 2024, 10:15:07
На отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей будет действовать режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы. Это поможет предпринимателям снизить...
Правительство утвердило постановление о запуске IT-платформы для разработки и принятия правовых актов
13 сент. 2024, 11:45:06
С 1 октября 2024 года в России планируется запустить государственную информационную систему «Национальная единая среда взаимодействия участников нормотворческого процесса» (ГИС «Нормотворчество»). Постановление, утверждающее положение о ней, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Новая информационная система позволит создать единое элект...
Правительство утвердило постановление, формирующее институт системообразующих территориальных сетевых организаций
11 сент. 2024, 17:30:11
Правительством Российской Федерации подписано постановление, формирующее институт системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО), которые с 1 января 2025 года будут единым центром ответственности за обеспечение надежного электроснабжения в каждом регионе.  1 сентября 2024 года исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации определены владельцы сетевой инфрастр...
Правительство продлило на год действие упрощённого порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
10 сент. 2024, 10:30:00
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до 1 сентября 2025 года действие упрощённого порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальных и межгосударственных стандартов при ввозе её из‑за границы или выпуске в обращение на территории страны. Речь идёт о&...
Стартует эксперимент по госконтролю обязательных требований к производству и обращению стройматериалов и кабельной продукции
06 сент. 2024, 16:15:21
С 1 сентября 2024 года начинается эксперимент, предусматривающий проведение Росстандартом государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований в отношении отдельных видов кабельно-проводниковой продукции, различных видов цемента, строительных и бетонных смесей, а также отопительных радиаторов и конвекторов, и ряда других изделий. Соответствующее Постановление подписано Предсе...
Компания:
МаксЭнергоСбыт
Утвержден основополагающий национальный стандарт по дистанционному управлению мощностью тепловых электростанций
06 сент. 2024, 11:45:03
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ГОСТ Р 71529-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к дистанционному управлению активной мощностью генерирующего оборудования тепловых электростанций из диспетчерских центров посредством доведе...
Уточняются Правила контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики
02 сент. 2024, 11:30:17
Правительством Российской Федерации подписано Постановление «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977». Документ разработан в целях уточнения отдельных положений Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики со стороны Минэнерго России.  Постановлением устанавливаются...
Подписано постановление, регулирующее отношения с участием СТСО
02 сент. 2024, 10:36:08
Правительством Российской Федерации подписано постановление «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" по вопросам регулирования отношений с участием системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО). Документ разработан в целях повышения качества обслуживания потребителей и централизации ответ...
Устанавливаются критерии и правила определения системообразующих территориальных сетевых организаций
30 авг. 2024, 09:15:01
Правительством Российской Федерации подписано Постановление «О критериях отнесения территориальных сетевых организаций к системообразующим территориальным сетевым организациям и порядке определения системообразующих территориальных сетевых организаций». Документ устанавливает требования, которым должна соответствовать сетевая организация для получения статуса системообразующей терри...
Подписано постановление, совершенствующее подключение к электрическим сетям
28 авг. 2024, 09:45:07
Правительством Российской Федерации подписано разработанное Минэнерго России Постановление, совершенствующее подключение к электрическим сетям. Документом снимаются нормативные ограничения на перераспределение максимальной мощности. Это позволит рационально использовать построенную электросетевую инфраструктуру и улучшить условия подключения для новых потребителей за счёт сокращения сроков и ст...
Граждане России смогут получать услугу по присоединению к электрическим сетям в независимости от сетевой организации
26 авг. 2024, 17:00:19
Правительством Российской Федерации подписано Постановление, предусматривающее право каждого гражданина страны в независимости от сетевой организации получать услугу по присоединению к электрическим сетям через портал «Госуслуг».  Данная мера реализуется в рамках цифровой трансформации электроэнергетики и позволит обеспечить единые стандарты обслуживания заявителей на всей терр...
Правительство расширило перечень продукции, производители которой имеют налоговую преференцию
20 авг. 2024, 10:30:03
Правительство продолжает системную поддержку промышленной отрасли. Подписано постановление о расширении перечня продукции, производители которой имеют налоговую преференцию. Речь идёт о производителях продукции из специального перечня, длительность производственного цикла которой составляет свыше 6 месяцев. Новым постановлением в список добавлено семь позиций. Это в ...
Правительство утвердило распоряжение о Научно-технологическом центре биоэкономики и биотехнологий
19 авг. 2024, 14:00:00
Подписано распоряжение о Научно-технологическом центре биоэкономики и биотехнологий, разработки которого будут применяться в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и других сферах экономики. Центр будет функционировать в форме объединения (консорциума), без образования юридического лица. В его состав войдут восемь научных учреждений. Среди них –...
Правительство утвердило программу льготного кредитования участников свободной экономической зоны в новых регионах
16 авг. 2024, 11:00:00
Участники свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут получать льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов. Постановление о правилах предоставления и субсидирования таких займов подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Льготная ставка по кредитам составит до...
Правительство утвердило «дорожные карты» по реализации Концепции совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объёма на период до 2027 года
15 авг. 2024, 13:30:06
Унификация порядка проведения малых закупок в электронной форме, создание и ведение единого каталога товаров, установление единых требований к функционированию информационных систем, используемых для проведения малых закупок, – эти и другие мероприятия вошли в «дорожные карты» по реализации Концепции совершенствования закупок для обеспечения гос...
Правительство расширило перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов
14 авг. 2024, 10:30:12
Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), пополнился еще 47 позициями. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В обновлённый перечень вошли технологии, которые могут применяться в том числе в медицине и фармацевтике,...
Минэнерго разместило проект постановления о комплексной доработке механизма отбора проектов модернизации ТЭС
14 авг. 2024, 09:30:00
Минэнерго России разместило на публичное обсуждение проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», разработанный в целях совершенствования порядка и условий проведения отбора проектов модернизации тепловых электростанций в ценовых зонах оптового рынка, запланированного на 1 ноября 2024 года. Положен...
Минэкономразвития займётся созданием свободной экономической зоны в приграничных регионах
09 авг. 2024, 11:15:00
Соответствующее решение принято сегодня на заседании кабинета министров. Экономическое ведомство уполномочено вырабатывать государственную политику и регулировать вопросы создания свободной экономической зоны (СЭЗ), издавать порядок определения среднеквартальных показателей средней численности работников предприятий — участников СЭЗ для применения пониженных тарифов страховых взносов. Такж...
Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют
08 авг. 2024, 16:15:02
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россияне,...