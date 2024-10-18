Комитет Государственной Думы по энергетике предлагает рассмотреть возможность увеличения бюджетного финансирования на ряд проектов Госпрограммы «Развитие энергетики»

Комитет Государственной Думы по энергетике предлагает в рамках второго чтения законопроекта о федеральном бюджете на 2025-2027 годы рассмотреть возможность увеличения бюджетного финансирования на ряд проектов Госпрограммы «Развитие энергетики».

Об этом председатель Комитета Николай Шульгинов сообщил в ходе обсуждения параметров Государственной программы №30 «Развитие энергетики» на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, посвященном проекту федерального закона № 727320-8 «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 17 октября 2024 года.

В законопроекте не в полном объеме учтены предложения Минэнерго России по выделению средств на модернизацию объектов электроэнергетики Курильских островов, при том, что по этому вопросу было поручение Президента РФ.

«Сахалинские власти не справятся с выполнением этого поручения без софинансирования из средств федерального бюджета. Хотел бы попросить ко второму чтению рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок», заявил Николай Шульгинов.

Продолжая тему надежности электроэнергетики, он отметил значительное увеличение финансирования федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией». Если в 2024 году на это выделялось немного больше 3 млрд. рублей, то на 2025 год запланировано больше 11 млрд. рублей, а на 2026-27 годы 17,8 млрд. рублей и 18,5 млрд. рублей соответственно. Средства пойдут на повышение надежности электросетевого комплекса в интересах устойчивого обеспечения потребителей электроэнергией.

«При этом по итогам аварийных ситуаций, возникших с энергообеспечением ряда регионов этим летом, стало очевидно, что в мероприятиях по повышению надежности электросетей нуждается еще более десятка территорий, кроме уже учтенных при выделении ассигнований. Просил бы по возможности учесть это при доработке документа», сообщил председатель Комитета по энергетике.

Также в Госпрограмме через федеральный проект «Чистый воздух» предоставляется субсидия ПАО «Россети» на обеспечение готовности электросетевого комплекса к переводу частных домовладений на электроотопление. Эта субсидия предусмотрена для Республики Бурятия и Республики Хакасия. Финансирование в Бурятии начинается с 2026 года, в Хакасии – ориентировочно только с 2028 года.