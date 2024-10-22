Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представит свою продукцию на выставке «Металл-Экспо»

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает на 30-ю Международную промышленную выставку «Металл-Экспо». Она пройдет с 29 октября по 1 ноября 2024 года в ЦВК «Экспоцентр» (Москва).

Выставка соберет более тысячи ведущих металлургических, машиностроительных компаний и организаций из России, стран СНГ, Азии и Европы. Производители продемонстрируют новые продукты, проекты и решения, современное оборудование и технологии для металлургической отрасли. В рамках деловой программы выставки пройдет целый ряд профессиональных конкурсов, более 50 конференций, семинаров и круглых столов по всем сегментам металлургического бизнеса.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представит продукцию медеплавильного цеха и цеха металлопроката на стенде № FC084 в павильоне «Форум», новые виды специализированного кабеля.

Место проведения выставки – ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, Краснопресненская наб., 14. Павильоны №№ 2, 5, 8 и «Форум».

Даты проведения: с 29.10 по 01.11 2024 года.

Участие бесплатное. Регистрация на сайте организатора: https://www.metal-expo.ru/ru/guests.

Стенд Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - Павильон «Форум», стенд № FC084.

Схема расположения стенда: https://expert-cable.ru/upload/metal_scheme.pdf.