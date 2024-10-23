Инвестиции в развитие центра БПЛА на площадке ОЭЗ в Шушарах оценили в 3 млрд рублей

На развитие научно-производственного центра для беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" потребуется около 3 млрд рублей.

Такую сумму 22 октября назвали в пресс-службе ОЭЗ. Центр по разработке и сборке БАС будет располагаться на новой площадке особой экономической зоны в посёлке Шушары. Как писал "Деловой Петербург", ранее на её создание выделили более полумиллиарда рублей.

"Создание центра [беспилотных авиасистем] площадью около 18,6 тыс. м2 потребует порядка 3 млрд рублей инвестиций", — цитирует представителей ОЭЗ "Санкт-Петербург" информационное агентство ТАСС.

Предполагается, что проект будет реализован в 2026 году.

Ранее "Деловой Петербург" узнал, что в ближайшие 6 лет Смольный планирует потратить 5,5 млрд рублей на создание и развитие научно–производственного центра беспилотной авиации.

По словам одного из источников, власти намерены, в частности, построить хаб на площадке ОЭЗ "Санкт–Петербург", в составе которого появится несколько центров и лабораторий для разработки, испытаний и производства дронов.