Минэнерго предложило запретить майнинг в регионах с дефицитом электроэнергии
Минэнерго выступает за запрет майнинга в регионах с дефицитом электроэнергии, отмену недискриминационного доступа к электроэнергии и стимулирование перехода на собственную генерацию. Об этом сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак в Госдуме.
"Мы выступаем с инициативой о том, что в дефицитных регионах майнинг должен быть запрещен на период дефицитов. В регионах, где у нас субсидируется электроэнергия, где у нас зоны регулируемых договоров, также майнинг не должен по этим регулируемым договорам и субсидированным ценам подключаться к электросети. Да, для майнинга целесообразно отменить недискриминационный подход и стимулировать их в зонах дефицита переходить на собственную генерацию", - сказал он.
Замминистра отметил, что непрогнозируемые нагрузки на энергосистему, вызванные ростом потребления ее майнерами, стали проблемой.
"Мы вынуждены реагировать на рост таких нагрузок, принимать решение о строительстве дополнительной генерации. Все затраты на эту генерацию транслируются в тарифные решения, чем, по сути, мы помогаем этим майнерам, дополнительно финансируя их деятельность. Конечно, это неправильно, и закон, который приняла Госдума, позволяющий правительству ограничивать майнинг в отдельных регионах, поможет нам в этом", - сказал Грабчак.