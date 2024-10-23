Минэнерго предложило запретить майнинг в регионах с дефицитом электроэнергии

Минэнерго выступает за запрет майнинга в регионах с дефицитом электроэнергии, отмену недискриминационного доступа к электроэнергии и стимулирование перехода на собственную генерацию. Об этом сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак в Госдуме.

"Мы выступаем с инициативой о том, что в дефицитных регионах майнинг должен быть запрещен на период дефицитов. В регионах, где у нас субсидируется электроэнергия, где у нас зоны регулируемых договоров, также майнинг не должен по этим регулируемым договорам и субсидированным ценам подключаться к электросети. Да, для майнинга целесообразно отменить недискриминационный подход и стимулировать их в зонах дефицита переходить на собственную генерацию", - сказал он.

Замминистра отметил, что непрогнозируемые нагрузки на энергосистему, вызванные ростом потребления ее майнерами, стали проблемой.