Огнестойкие кабельные линии завода СПЕЦКАБЕЛЬ внесены в nanoCAD BIM ОПС

Подбирать огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) «Спецкаблайн» при проектировании систем противопожарной защиты стало проще – создана специализированная база данных для nanoCAD BIM ОПС. Проект реализован столичным заводом «Спецкабель», который собрал и систематизировал информацию про свои серийно выпускаемые и сертифицированные огнестойкие кабельные линии и интегрировал их в популярную российскую программу для проектирования в строительстве, энергетике и других областях.

Напомним, что Федеральный закон № 123 ФЗ предписывает сохранять работоспособность кабелей в условиях пожара. Это особенно актуально для объектов с повышенными требованиями к противопожарной безопасности, таких как больницы, школы, торговые центры и промышленные предприятия. И ОКЛ, состоящие из кабеля и дополнительных монтажных материалов для его крепления, которые тоже имеют защиту от огня, играют здесь важную роль. Однако ранее на рынке не было готовых решений по огнестойким кабельным линиям для систем автоматизированного проектирования (CAD). Это создавало дополнительные сложности проектировщикам при выборе необходимых компонентов и документировании всех этапов проектирования.

Создание базы данных ОКЛ «Спецкаблайн» для nanoCAD BIM ОПС автоматизировало процесс проектирования систем противопожарной защиты, что существенно упрощает работу проектировщиков. Интеграция актуальной информации о сертифицированных продуктах позволит им быть уверенными в том, что они используют только проверенные и безопасные решения.

Одним из ключевых преимуществ новой системы является возможность автоматической генерации спецификаций, которые содержат все необходимые характеристики огнестойких кабельных линий, включая их технические параметры, сертификаты соответствия и рекомендации по монтажу. Это значительно ускоряет процесс проектирования и позволяет избежать ошибок, связанных с ручным вводом данных.

Кроме того, база данных постоянно обновляется и обеспечивает проектировщиков самой актуальной информацией о новинках и изменениях в законодательстве. Система также предлагает возможность фильтрации и сортировки данных, что позволяет быстро находить необходимые продукты по различным критериям, таким как тип кабелей, назначение, уровень огнестойкости и другие характеристики. Это особенно полезно в проектах, где требуется учитывать множество различных факторов и требований.