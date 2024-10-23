Путин назвал приоритетной темой развитие иранской железной дороги

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта международного транспортного коридора Север - Юг является одним из приоритетов.

"В числе приоритетов - реализация таких крупных совместных инициатив, как развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках продвижения масштабного проекта международного транспортного коридора Север - Юг, строительства второго и третьего энергоблока [АЭС] "Бушер". Расширению экономических связей способствует подписанное в конце 2023 года соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Российский лидер напомнил, что на встрече в Ашхабаде уже обсуждал со своим визави то, что одной из актуальных задач в российско-иранских отношениях является закрепление наметившейся позитивной динамики торгово-экономического сотрудничества.