В Хабаровском крае отремонтируют участок автодороги протяженностью 20 км

В Хабаровском крае проведут капитальный ремонт автомобильной дороги А-375 Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка на участке км 5+000 - км 25+000, сообщает RosTender.info.

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" принимает заявки на участие в тендере до 15 ноября. Начальная цена контракта составляет 11,9 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Участок дороги А-375 протяженностью 20 км, имеет неудовлетворительное состояние земляного полотна и дорожной одежды, несоответствие геометрических параметров элементов автомобильной дороги, изношенность существующих водопропускных сооружений и коммуникаций. Окончание работ по капитальному ремонту запланировано на 31 октября 2026 года.