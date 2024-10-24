Названы сроки строительства крупного вокзала под Петербургом

Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино» в западной части Мурино в Ленинградской области планируется завершить к концу 2026 года. Ориентировочный срок окончания проектных работ — четвертый квартал 2025 года, рассказали РБК Петербург в Комитете Ленинградской области по транспорту.

Работу по заключению договора с подрядной организацией на проектирование автовокзала проводит инвестор ООО «Стейт». Соглашение с компанией было заключено властями Ленобласти в 2020 году.

«Проектные работы будут проводится на территории с тяжелыми условиями, значительными ограничениями, связанными с расположением линии метрополитена и его коммуникаций, полосы отвода железной дороги, общегородских коммуникаций и проектированием строительно-монтажных работ в условиях большого пассажиропотока в направлении метро и железнодорожных пассажирских платформ пригородного сообщения», — отметили в ведомстве.

Ранее глава комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк заявлял, что земельный участок под строительство международного автовокзала сформирован и передан компании-подрядчику. «Я не припомню настолько сложного объекта, потому что это и железная дорога, и метрополитен, и все коммуникации, которые сопутствуют таким сложным линейным объектам», — подчеркнул Присяжнюк.

Планируется, что ТПУ «Девяткино» свяжет железнодорожную станцию, КАД, станцию метро и автовокзал, с которого помимо пригорода также будут отправляться рейсы в другие страны.

Правительство Ленобласти приступило к изъятию земельных участков у администрации Всеволожского района и ЗАО «Племзавод «Ручьи» для создания ТПУ «Девяткино» еще в 2020 году. Спустя три года в региональном комитете по транспорту заявляли, что инвестор приступит к строительству ТПУ в 2023 году.