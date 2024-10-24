Резидент АЗРФ запустил новые канатные дороги на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» в Мурманской области

Компания «Тирвас», резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) выполнил строительство двух канатных дорог на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» в Мурманской области. Новая туристская инфраструктура призвана повысить комфорт катания для посетителей курорта. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в новые подъемники и панорамный ресторанный комплекс «Плато» на вершине горы Айкуайвенчорр инвестор вложил 1,9 млрд рублей, создал более 100 рабочих мест.

«Две канатные дороги запущены в эксплуатацию и будут работать в зимний сезон 2024-2025. Поспособствовал полярный день — хорошая освещенность ночью помогала нам оптимизировать очередность выполнения различных этапов этих проектов. Тенденция роста турпотока продолжается: мы уверены, что арктическое направление во внутреннем туризме будет развиваться и дальше. В прошедшем сезоне мы приняли более 405 тысяч гостей, что на 20% больше, чем за аналогичный предыдущий период», - рассказал директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко.

По его словам, реализованные инфраструктурные проекты по строительству канатных дорог являются частью глобальной стратегии по развитию курорта. В планах ООО «Тирвас» существенное расширение туристической инфраструктуры, в том числе строительство объектов досуга, размещения, формирование сети пеших маршрутов и других. Рассматривается и строительство новых канатных дорог: проект строительства новой канатной дороги гондольного типа на Северном склоне горы Айкуайвенчорр уже получил поддержку в рамках преференциального режима АЗРФ. Также получена положительная оценка Главной Государственной Экспертизы РФ. В октябре 2024 года курорт удостоен премии «SKI BUSINESS AWARDS 2024» в номинации «Лучший горнолыжный курорт в Северо-Западном федеральном округе» и лучший «Лучший ресторан горнолыжного курорта в России». Проект строительства ресторанного комплекса на высоте 820 метров также реализован в рамках АЗРФ.

«Реализация проекта направлена на повышение пропускной способности горнолыжного комплекса, что делает пребывание туристов на курорте более комфортным. Это положительно отразится на экономическом и социальном развитии Мурманской области – одного из регионов-лидеров в сегменте горнолыжного отдыха. Режим АЗРФ за счет налоговых льгот и административных преференций позволяет инвестору сэкономить значительные средства, ввести в работу все этапы проекта в намеченные сроки и способствует развитию внутреннего туризма», – прокомментировал директор КРДВ Мурманск Александр Шутов.

На данный момент в АЗРФ зарегистрировано 852 резидента с совокупным объемом заявленных инвестиций в размере 902 млрд рублей. Новые компании создают 27,4 тыс. новых рабочих мест. В Мурманской области для резидентов действует 75% субсидирование страховых взносов на первые 10 лет. В первые пять лет резиденты АЗРФ в регионе могут рассчитывать на пониженную ставку налога на прибыль 5% (с шестого по десятый годы – 10%), нулевую ставку по налогу на имущество в первые 5 лет (с шестого по десятый годы ставка 1,1%), нулевую ставку по налогу на землю первые 3 года.