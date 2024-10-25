УНКОМТЕХ поздравляет с Днем работника кабельной промышленности!

УНКОМТЕХ поздравляет всех сотрудников и коллег, а также партнеров занятых в сфере производства, установки, обслуживания и разработки кабелей, кабельных систем и оборудования - с Днём работника кабельной промышленности!



Дата профессионального праздника связана с событием, произошедшим 25 октября 1879 года. В этот день инженеру немецкой электрической компании «Сименс и Гальске» (Siemens & Halske) господину К. Сименсу было выдано свидетельство, разрешающее проведение работ на построенном компанией заводе по изготовлению изолированной проволоки и телеграфных кабелей в российском городе Санкт-Петербурге.

Начало 20 века ознаменовалось в России интенсивным развитием отечественной кабельной промышленности. Были пущены кабельные заводы в Москве, Кольчугино. В 1916 году кабельные изделия в стране выпускали четыре кабельных завода, которые в годы Великой Отечественной войны оперативно перестроили работу в соответствии с нуждами фронта.