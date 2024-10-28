Томсккабель производит обмоточные провода с эмалевой, эмалево-волокнистой изоляцией, со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией
28 окт. 2024, 16:30:16
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Обмоточный провод с эмалевой изоляцией - ПАЭП-155, ПАЭП-180, ПЭАП1-155, ПЭАП2-155
Обмоточный провод с эмалево- волокнистой изоляцией - ПЭТВСД, ПЭТВСДТ, ПЭТСД, ПЭТВСЛДТ, ПЭТСЛД
Обмоточный провод с эмалевой изоляцией - ПЭЭИП1-155, ПЭЭИП2-155
Провод медный обмоточный со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией - ПСДК-Л (ПСД-Л), ПСДКТ (ПСДТ), ПСДКТ-Л (ПСДТ-Л) ПСЛДК (ПСЛД), ПСЛДКТ
Провод алюминиевый обмоточный со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией - (АПСЛДКТ), (АПСЛД), (АПСЛДК), (АПСД), (АПСДК)
С каталогом продукции можете ознакомиться на сайте: www.tomskcable.ru/catalog/
Заявку можно отправить Вашему менеджеру или на почту cable@tomskcable.ru
Компания «ЭЛ5-Энерго» отмечает 20-летний юбилей
28 окт. 2024, 17:45:03
27 октября свой 20-летний юбилей отметила ПАО «ЭЛ5-Энерго» - крупная российская генерирующая компания, представленная на рынке 3-мя тепловыми электростанциями – Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС – и 2-мя ветропарками – Кольская и Азовская ВЭС. Сегодня общая установленная мощность компании составляет 5,94 ГВт по выработке электроэнергии и 1 822 Гкал/ч...
ВНИИКП отметил День работника кабельной промышленности
28 окт. 2024, 16:15:03
25 октября в Институте прошел День работника кабельной промышленности. Генеральный директор ВНИИКП Виталий Мещанов поблагодарил сотрудников за плодотворную и ответственную работу, отметив при этом, что, в первую очередь, за успешным развитием кабельной отрасли стоят именно люди. Невозможно представить современный мир, где кабели и провода, которые создают кабельщики, используются буквально в ка...
Компания:
Специалистов Завода «Энергокабель» поощрили наградами
28 окт. 2024, 15:15:03
25 октября 2024 года Завод «Энергокабель» в 23-й раз отпраздновал День работника кабельной промышленности. Поздравляя коллектив, руководство предприятия особенно отметило отличившихся сотрудников, наградив их за многолетний добросовестный труд и профессиональные заслуги. За 10-летний стаж работы на предприятии в этом году серебряные нагрудные знаки АО «Завод «Энергокабел...
На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» успешно внедрена и работает система 5S «Бережливое производство»
28 окт. 2024, 13:45:06
5S - это система организации и рационализации рабочих мест, направленная на повышение эффективности и управляемости операционной зоны, увеличение производительности труда, экономию времени и совершенствование корпоративной культуры. Она включает такие разделы, как: Сортировка. Четкое деление всех вещей на нужные и ненужные, причем от последних необходимо избавиться. Соблюдение порядка...
Компания:
Анонс журнала «Вести в электроэнергетике» №5 (133), сентябрь-октябрь 2024 года
28 окт. 2024, 13:30:06
Новый номер журнала начинается с главного события года в области ТЭК – Международного форума «Российская энергетическая неделя». Открывается тематический блок выступлением Президента Российской Федерации В.В. Путина на пленарном заседании форума. Основные тезисы выступления главы государства представлены в рубрике «РЭН-2024» под заголовком «Энергетическое сотруд...
Генеральный директор «Марпосадкабель» и руководители подразделений поздравили сотрудников предприятия с профессиональным праздником
28 окт. 2024, 12:15:28
25 октября на АО «Марпосадкабель» состоялось торжественное событие, приуроченное ко Дню работника кабельной промышленности. Генеральный директор предприятия и руководители подразделений поздравили всех собравшихся с профессиональным праздником, а также поблагодарили сотрудников за их существенный вклад в развитие завода. На празднике также присутствовал специальный гость, Г...
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Награды от «Ассоциации Электрокабель»: юбилейная церемония
28 окт. 2024, 10:30:00
В День работника кабельной промышленности в «Москабельмет» прошло традиционное торжественное мероприятие: уже в пятый раз в парадной переговорной Группы лучшие специалисты отрасли получили грамоты, нагрудные и памятные знаки от «Ассоциации Электрокабель». В этом году отмечены сразу 69 человек — это рекорд за все 5 лет вручения наград. Церемония стала юбилейной...
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IEK GROUP — среди лучших поставщиков по версии Российской ассоциации электротехнических компаний!
28 окт. 2024, 09:15:00
Компания стала победителем престижной профессиональной премии RAEC AWARDS 2024 в номинации «Лучшая региональная команда». Для подведения итогов был проведен цифровой опрос среди руководителей компаний, входящих в РАЭК, и даны оценки участникам конкурса по целому ряду параметров. Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин: «2024 год был объявлен...
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СПКБ: с Днём работника кабельной промышленности
25 окт. 2024, 18:00:07
Сердечно поздравляем вас с Днём работника кабельной промышленности! Сегодня мы чествуем всех, кто ежедневно вносит вклад в развитие нашей отрасли, создавая качественные и надёжные кабели, которые связывают целые города и обеспечивают жизнь и работу миллионов людей. Ваш профессионализм, стремление к совершенству и упорство — залог нашего общего успеха и стабильности. Вместе мы преодолеваем...
Компания:
Habsans поздравляет Всех с Днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 17:55:32
Желаем успешной работы, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне. Пусть Ваша энергия и профессионализм помогают развивать кабельную отрасль и вносить вклад в её успешное будущее!
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Холдинг Кабельный Альянс отмечает профессиональный праздник
25 окт. 2024, 17:50:07
25 октября мы отмечаем наш профессиональный праздник – День работника кабельной промышленности! Холдинг Кабельный Альянс с каждым годом укрепляет свои позиции на рынке. Мы создаем условия для развития технологий и модернизации производства, что позволяет производить качественную и востребованную продукцию, отвечающую любым запросам наших клиентов. Уважаемые коллеги и партнеры, желаем в...
Компания:
ГОСТКАБЕЛЬ поздравляет с Днём работника кабельной промышленности
25 окт. 2024, 17:40:01
Кабельщик – одна из самых важных профессий, которая будет востребована всегда. Ни одна из технологий современного мира не может существовать без кабеля. Необходимость в кабельно-проводниковой продукции никогда не иссякнет. Кабель обеспечивает дома и школы светом и теплом. Кабель незаменим в строительстве. Без него невозможно ни одно производство. Желаем вам здоровья, благополучия, успе...
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Генеральный директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Юрий Бадьин поздравил сотрудников с праздником
25 окт. 2024, 17:30:07
24 октября, в преддверии Дня работника кабельной промышленности, на нашем заводе состоялось традиционное торжественное собрание. Генеральный директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Юрий Бадьин поздравил сотрудников с праздником и подчеркнул его значимость – в этом году Кабельной промышленности России исполняется 145 лет! Количество награжденных с каждым годом растет: сотрудники повышаю...
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ФОРЭНЕРГО: с Днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 17:20:13
Современный мир невозможно представить без кабелей и проводов. В основе всех систем энергетического и коммуникационного жизнеобеспечения лежит кабельная продукция. Дело, которому себя посвятили кабельщики, всегда будет важным, нужным, востребованным! В этот день мы поздравляем коллег и партнеров «ФОРЭНЕРГО» - российских производителей современных кабелей и проводов для строительства...
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УНКОМТЕХ поздравляет с Днем работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 17:10:07
УНКОМТЕХ поздравляет всех сотрудников и коллег, а также партнеров занятых в сфере производства, установки, обслуживания и разработки кабелей, кабельных систем и оборудования - с Днём работника кабельной промышленности! Дата профессионального праздника связана с событием, произошедшим 25 октября 1879 года. В этот день инженеру немецкой электрической компании «Сименс и Гальске» (Sieme...
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Hyperline: Поздравляем с Днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 17:00:07
Дорогие коллеги, поздравляем вас с Днём работника кабельной промышленности! Ваш труд обеспечивает надёжное соединение, связь и развитие технологий. Мы в Hyperline гордимся быть частью такой важной отрасли и вместе с вами строить будущее. Желаем новых успехов, надёжных решений и неиссякаемой энергии. С праздником!
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Элком-Электро: Поздравляем всех сотрудников отрасли с Днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 16:45:07
Поздравляем всех сотрудников отрасли с Днём работника кабельной промышленности! Ваш труд имеет огромное значение – вы обеспечиваете безопасность и функционирование самых разных объектов. Поэтому сегодня по проводам и кабелям со всех уголков страны к вам летят слова благодарности и поздравления. Желаем вам зарядиться этой позитивной энергией, направить ее в нужное русло и реализовать св...
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СегментЭНЕРГО поздравляет с днём работника кабельной промышленности!
25 окт. 2024, 16:15:03
Дорогие партнеры! Поздравляем Вас с Днем работника кабельной промышленности! В этот замечательный праздник мы хотим выразить нашу благодарность за ваше сотрудничество и поддержку. Кабельная промышленность — это не просто отрасль, это основа надежного электроснабжения, связи и безопасности. Развитие технологий и увеличение числа устройств, требующих передачи данных, делают кабельные сис...
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Завод «Энергокабель» отмечает профессиональный праздник
25 окт. 2024, 15:45:19
25 октября наша страна отмечает День работника кабельной промышленности. Российской кабельной промышленности более 120 лет. В современном мире кабели и провода стали неотъемлемой частью жизни, поэтому переоценить их значение невозможно. Кабельная продукция лежит в основе всех систем энергетического и коммуникационного обеспечения, от успехов кабельной промышленности зависит экономика страны и е...
«СмоленскЭлектроКабель»: с профессиональным праздником!
25 окт. 2024, 15:00:16
Дорогие коллеги, партнеры и друзья! Сердечно поздравляем вас с нашим профессиональным праздником. Без надежной и эффективной кабельной продукции невозможно представить себе функционирование электроэнергетических систем, бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, развитие современных технологий и комфортную жизнь людей. Мы гордимся тем, что наша работа имеет такое важное значен...
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