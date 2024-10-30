Правительство профинансирует обновление общественного транспорта в Калининградской области и Ингушетии

Парк общественного транспорта в Калининградской области и Ингушетии пополнится новой техникой. Распоряжения о выделении на эти цели в общей сложности 668,3 млн рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В Калининградскую область будет направлено 418,3 млн рублей. За счёт средств из резервного фонда Правительства, на условиях софинансирования, планируется приобрести троллейбусы, которые будут работать на маршрутах в Калининграде.

Принятое решение позволит увеличить долю экологически чистого транспорта, работающего в городе. Троллейбусы обладают повышенным запасом автономного хода. Таким образом, их можно будет использовать как электробусы на ранее действовавших троллейбусных маршрутах. Машины будут оснащены медиасистемами. Это даст возможность предоставлять пассажирам информацию в аудио- и видеоформате.

Говоря о принятом решении в ходе совещания с вице-премьерами 28 октября, Михаил Мишустин отметил, что такие машины обеспечат лучший уровень транспортного обслуживания и сделают поездки более комфортными и надёжными.

«Президент подчёркивал, что вложенные ресурсы должны приносить максимальную пользу людям. Рассчитываем, что такая работа будет продолжена и в дальнейшем», – сказал Председатель Правительства.

На закупку 30 автобусов среднего класса для Ингушетии из резервного фонда кабмина, также на условиях софинансирования, будет выделено 250 млн рублей. Автобусы оснащены системой безналичной оплаты проезда, а также оборудованием для подсчёта пассажиров. Эти устройства позволят сделать расписание движения автобусов более удобным для людей.

Работа идёт в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности».