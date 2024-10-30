Впервые на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» при наложении проволочной брони были задействованы сразу 83 проволоки

Стальная проволока диаметром 3 мм покрыла изолированные токопроводящие жилы кабеля марки КГВКВнг-LSLTx 5х240. Обычно кабель такого сечения усиливается ленточной броней, которая делает его максимально стойким к механическим повреждениям. Однако при прокладке такого кабеля по изогнутой линии возникают сложности, непригоден он и для прохождения углов. Заказчик пожелал получить кабель с теми же характеристиками, но более гибкий.

Технологи «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» нашли решение – применили проволочную броню. Она покрыла кабель таким образом, что его защита от механических повреждений ничем не уступает ленточной, но при этом кабель остался достаточно гибким для сложной прокладки.

Полкилометра уникального кабеля уже отправились на объект, чтобы обеспечить подвод электроэнергии в новый спортивный комплекс.

https://rutube.ru/shorts/3a0caff1535d4559bf9fc552fb3e68d8/?r=wd