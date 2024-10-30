«Норникель» посетил НИУ «МЭИ»

29 октября 2024 года прошла рабочая встреча вице-президента — руководителя энергетического дивизиона «Норникеля» Евгения Федорова и вице-президента «Норникеля» по инновациям Виталия Бусько с руководством НИУ «МЭИ».

«Норникель» — лидер горно-металлургической промышленности в России и в мире. Компания производит металлы, необходимые для развития низкоуглеродной экономики и экологически чистого транспорта.

Рабочая встреча стала важным шагом в обсуждении совместных научно-исследовательских работ и инновационных проектов.

НИУ «МЭИ» представил коллегам из «Норникеля» свои возможности в области реверс-инжиниринга комплектующих зарубежного оборудования, разработки и модернизации горелочных устройств топливоиспользующего оборудования, проведения энергетического обследования технологических процессов металлургического производства. Кроме этого, были продемонстрированы разработки научно-технических решений для повышения КПД и эффективности гидротурбин, а также решения в области создания цифровых двойников для электросетевого комплекса и тепловой энергетики.

«Прошедшая встреча с руководством «Норникеля» является важным этапом в развитии сотрудничества и открывает новые перспективы для научных исследований. Ключевым направлением наших совместных усилий станет внедрение современных технологий, способствующих переходу к надежным и энергоэффективным решениям как в энергетическом секторе, так и в основных производственных процессах», —​ рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В рамках мероприятия проректор по науке и инновациям НИУ «МЭИ» Иван Комаров провел экскурсию для Евгения Федорова и сотрудников компании по кафедрам и лабораториям университета. Участники встречи посетили институт гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии НИУ «МЭИ», центр НТИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем», высоковольтный зал кафедры техники и электрофизики высоких напряжений (ТЭВН), научно-исследовательский комплекс «Цифровая распределенная энергосистема», полигон возобновляемой энергетики и центр «Износостойкость энергетического оборудования».

Рабочая встреча завершилась обменом мнениями и определила перспективные направления дальнейшего сотрудничества.