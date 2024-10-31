АО «Сетевая компания» выполняет работы под напряжением с использованием собственных уникальных разработок

Проект по развитию работ под напряжением является частью стратегии АО «Сетевая компания». Инициатором возрождения данного вида работ на системном уровне в 2009 году выступил генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев. Многолетний опыт компании в проведении работ без снятия напряжения со временем трансформировался в создание новых методов, технологий и разработок для дальнейшего развития и совершенствования данного направления. В числе уникальных разработок «Сетевой компании» — комплексная система «Байпас», мобильная комплектная трансформаторная подстанция и метод влажной чистки оборудования диэлектрическими очистителями.

Комплексную систему «Байпас» впервые применили в апреле 2021 года в филиале АО «Сетевая компания» — Чистопольские электрические сети. Технология разработана в рамках опытно-конструкторских работ компании и не имеет аналогов в России. Система способна обеспечить единовременное выполнение неограниченного комплекса работ в рамках технического обслуживания, капитального ремонта, реконструкции и аварийного восстановления электроустановок. «Байпас» позволяет одновременно выполнять любые виды работ на участке протяженностью до 500 м воздушных линий, кабельных линий 10 кВ с нагрузкой до 200 А, при этом повышая безопасность, уменьшая трудозатраты и не прерывая электроснабжения потребителей.

Еще одна разработка «Сетевой компании» — мобильная комплектная трансформаторная подстанция, предназначенная для проведения ремонтно-реконструкционных работ без снятия напряжения. Подстанция представляет собой модуль, оснащенный распределительными устройствами 0,4 кВ и 6 (10) кВ, площадкой для установки маслонаполненного трансформатора от 100 до 400 кВА и изолированными струбцинами для подключения к проводам воздушных линий 0,4 кВ и 6 (10) кВ под напряжением. Эта система изготовлена в единственном экземпляре и используется на значимых энергообъектах по всей Республике Татарстан.

В ходе технического обслуживания оборудования под напряжением осуществляется не только замена дефектных элементов сети, но и чистка от загрязнений. В 2022 году на базе филиалов АО «Сетевая компания» провели влажную чистку трансформаторов со снятием напряжения с применением высокоэффективных диэлектрических очистителей, которые показали положительный результат. В 2023 году «Сетевая компания» разработала метод влажной чистки электроустановок под напряжением. Внедрение данного метода позволяет эффективно очищать электрооборудование первичных и вторичных цепей, в том числе от сложновыводимых загрязнений. Метод особенно эффективен при чистке маслонаполненного оборудования и промышленного оборудования, применяемого на производстве с высокой концентрацией пыли, препятствующей нормальному охлаждению оборудования. «Сетевая компания» продолжает развивать это направление, используя новые очищающие составы и методы очистки оборудования.

Напомним, метод работ под напряжением позволяет своевременно и в любое удобное время выполнять техническое обслуживание, повысить ресурс работы электроустановок и показатели надежности SAIDI и SAIFI, равномерно распределять загрузку персонала. Работы, проводимые в сетях 0,4–10 кВ, непосредственно влияют на комфорт потребителей, позволяя не отключать их от электроэнергии на период проведения планового ремонта.