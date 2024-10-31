ЧЭАЗ принимает участие в реализации крупного энергопроекта Сахалина

Новую электрическую подстанцию, ставшую крупнейшим энергообъектом на Сахалине за последние 25 лет, готовят к запуску в областном центре. Об этом сообщает правительство региона.

Подстанция 25 МВА, а также 12 понижающих трансформаторных подстанций 6 кВ в микрорайоне «Уюн парк» позволят обеспечить электричеством до 15 тысяч жителей и социальные объекты масштабного жилого комплекс

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