Электрощит Самара на выставке POWER EXPO Almaty

Компания Электрощит Самара принимает участие в ключевой энергетической выставке POWER Expo, Алматы, Казахстан и демонстрирует флагманского оборудование на базе партнера - компании Petroleum Technology в Казахстане.

Партнерство с Petroleum Technology - один из важных шагов в развитии экспортного направления Электрощит Самара, который позволит укрепить позиции компании на перспективном рынке Казахстана.

В рамках партнерства с Petroleum Technology взят курс на локализацию производства оборудования и решений Электрощит Самара на территории Казахстана, что позволит обеспечить прямую и оперативную работу с казахстанскими заказчиками и укрепить доверие к бренду Электрощит Самара.