Алюминиевый Вестник: Спецвыпуск – Дорога 2024

3 часа назад
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Источник:
Алюминиевая Ассоциация
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15-17 октября в Екатеринбурге состоялось главное выставочное событие в отрасли дорожного хозяйства страны – специализированная выставка «Дорога 2024». Участие в работе выставки приняли свыше 3 тысяч специалистов дорожного хозяйства, обсудившие актуальные вопросы и инновационные продукты для отрасли. Свои разработки в области дорожного хозяйства и обустройства инфраструктуры представили 200+ компаний, а ключевыми темами форума стали безопасность и комфорт пассажиров и пешеходов.

Инновационные технологичные решения из алюминиевых сплавов были представлены на стенде Алюминиевой Ассоциации, где свою продукцию продемонстрировали Красноярский металлургический завод (КраМЗ), АЛЮМС, Алюмпарк, ДиМедиа и МКМ Консалт. Экспозиция состояла из конструкции пешеходного моста, опоры дорожных знаков, светильников, остановочного павильона, элемента ортотропной плиты для автодорожных мостов, а центром композиции стала быстровозводимая автостанция.

«Одни из основных качеств алюминия — это его лёгкость, коррозионная стойкость, а самое главное – долговечность. Когда мы говорим об алюминии, мы говорим о технологическом суверенитете нашей страны. Представленные на «Дороге 2024» решения позволят реализовать национальные проекты, согласно которым за короткий промежуток времени необходимо сформировать качественную дорожную инфраструктуру», — отмечает заместитель председателя Алюминиевой Ассоциации, директор по развитию рынков РУСАЛА Евгений Васильев.

За время работы выставки с продукцией отечественных алюминиевых предприятий ознакомились министр транспорта РФ Роман Старовойт, глава Росавтодора Роман Новиков, председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога, представители региональных министерств и ведомств, производственных компаний и др. О выставке, ее ключевых событиях и продукции, представленной на стенде Ассоциации – в нашем спецвыпуске «Алюминиевого Вестника», посвященного «Дороге 2024».

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Алюминиевая Ассоциация
Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая Ассоциация) объединяет компании, производящие алюминий и продукцию на его основе. Деятельность Ассоциации направлена на создание оптимальных условий для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей.
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