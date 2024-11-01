Энергетики выполнили капитальный ремонт более 300 км линий электропередачи в Подмосковье

Специалисты «Мособлэнерго» выполнили капитальный ремонт 321 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье с начала 2024 года. Для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона на текущий момент отремонтировано электрооборудование 261 трансформаторной и распределительной подстанции. В ходе реализации производственной программы по капитальному ремонту сетей и подстанций здания 261 энергообъекта приведены в порядок в соответствии с требованиями по эксплуатации.

В рамках плана подготовки к зиме электросетевого хозяйства компании выполнена расчистка 126 га охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Опиловка производится в целях предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей от падения деревьев на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях.

Мероприятия по ремонту электрообъектов для обеспечения потребителей надежным и качественным электроснабжением компания реализует с начала года. Большая часть работ проходит в летний период, когда условия для выполнения ремонта подстанций и сетей считаются наиболее оптимальными.

Всего в рамках данной производственной программы «Мособлэнерго» на текущий год запланированы работы по капитальному ремонту 353 км ЛЭП и электрооборудования 262 трансформаторных и распределительных подстанций, расчистка 130 га от древесно-кустарниковой растительности трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи. Работы по капремонту электросетевых объектов планируется завершить в декабре 2024 года.