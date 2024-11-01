Минэнерго провело выездные совещания в Донецкой Народной Республике

Под председательством Минэнерго России прошло заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей к прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов.

В Минэнерго рассказали, что уделяется особое внимание режимно-балансовой ситуации, а также функционированию и развитию электросетевого комплекса и схем энергоснабжения в регионах.

«Проведены межведомственные противоаварийные тренировки. По их результатам сформированы мероприятия по оперативному реагированию на нештатные ситуации», – рассказал Евгений Грабчак, добавив, что энергетикам необходимо продолжить работу по укомплектованию аварийного запаса.

В энергетическом Ведомстве отметили, что энергокомпаниям необходимо оптимизировать плановые ремонты оборудования, а в период отопительного сезона объем таких мероприятий на генерирующих объектах должен быть минимальным.

«Энергетики должны входить в зимний период с максимальным объёмом работающего генерирующего оборудования», – указал Евгений Грабчак.

Отдельное внимание было уделено развитию газовых сетей регионов с учётом программы социальной газификации. В частности, Минэнерго поручило повысить уровень обеспечения газом потребителей в Херсонской и Запорожских областях. В Луганской и Донецкой республиках необходимо завершить перевод котельных на газ.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы реализации программы реструктуризации угольной отрасли и выполнения работ по ликвидации нерентабельных шахт.

Также в рамках рабочей поездки под председательством Минэнерго проведено совещание по подготовке г. Горловка к прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов. В частности, рассмотрена реализация мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, их готовность к осенне-зимнему периоду и предстоящие меры, которые позволят повысить надежность электроснабжения потребителей.

Помимо этого, заместитель министра энергетики посетил Углегорскую ТЭС. По итогам осмотра энергообъекта будет рассматриваться вопрос о его восстановлении.