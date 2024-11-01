В автопарке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» появился первый электрический кар

В автопарке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» появился новый труженик – погрузчик. Это первый электрический кар на Заводе, который, несмотря на свои скромные размеры, способен поднимать и перемещать 3,5 тонны.

Полное отсутствие шума, удобное электронное управление, естественный климат-контроль, 100% экологичность. Он уже влился в дружный коллектив погрузчиков и принялся за работу на участке готовой продукции. Его обязанности – перевозка барабанов и поддонов. Кстати, «малыш» готов отработать без подзарядки целую двенадцатичасовую смену!

Скоро автопарк Завода пополнится новыми электрокарами. Их использование поддерживает на производстве благоприятную экологическую среду и комфорт для сотрудников, снижает эксплуатационные расходы, увеличивает производительность труда, а также добавляет престижа профессии водителя погрузчика.