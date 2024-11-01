«Россети Северный Кавказ» завершают подготовку электросетевого комплекса Карачаево-Черкесии к работе в зимний период

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» завершают реализацию основных и дополнительных мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения потребителей республики предстоящей зимой.

В рамках проводимых мероприятий за девять месяцев текущего года энергетики отремонтировали почти 157 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Ремонтные бригады заменили на энергообъектах 608 ветхих опор, порядка 42 км провода, около двух тысяч изоляторов. На подстанциях 35-110 кВ выполнен ремонт 146 единиц коммутационного оборудования. Необходимые регламентные работы проведены также на 160 трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ. Кроме того, специалисты расчистили 66,3 гектара трасс воздушных линий электропередачи от поросли, которая могла стать причиной нарушения электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях.



Всего в текущем году на ремонтную программу филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» будет направлено 217,3 млн рублей, что на 9% больше, чем в 2023 году. Реализация профилактических и ремонтных мероприятий на энергообъектах позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Карачаево-Черкесии.