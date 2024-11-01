«Россети Тюмень» обновили 146 объектов распределительной сети в Тюменском районе

Системообразующая энергокомпания Тюменской области подвела промежуточные итоги масштабной реконструкции распределительных электросетей. С июня в Тюменском районе «Россети Тюмень» модернизировали 146 энергообъектов. Беспрецедентный в истории региона объем технических мероприятий по увеличению трансформаторной мощности и пропускной способности линий электропередачи (ЛЭП) выполнен в 11 муниципальных образованиях.

Полностью обновлены 105 трансформаторных подстанций. На них вместо силового оборудования мощностью 250 кВА установлены трансформаторы 400 кВА и 630 кВА, а также новые автоматические выключатели, разрядники и разъединители. В результате этого мощность энергообъектов выросла от 1,5 до 2,5 раз.

На воздушных ЛЭП энергетики заменили почти 90 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Повышенная износостойкость, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и увеличенное сечение СИП существенно улучшат как пропускную способность линейных объектов, так и надежность электросети в климатических условиях Западной Сибири.

В рамках утвержденного Губернатором Плана по повышению надежности электроснабжения потребителей в Тюменской области завершены 15 технических мероприятий. Часть задач энергокомпания выполняет с опережением срока. Так, в рамках развития Переваловского энергоузла для разгрузки действующих ЛЭП построена новая кабельная линия 10 кВ, а в Московском энергорайоне выполнена реконструкция кабельных заходов на подстанции 110 кВ «Молодежная».

– Как системообразующая компания мы понимаем, что развитие и модернизация электросетевого хозяйства Тюменской области требуют комплексного подхода. Помимо мероприятий регионального Плана, который предусматривает увеличение трансформаторной мощности высоковольтных питающих центров и обновление опорной сети 10 кВ, мы реализовали серьезный объем работ по реконструкции объектов распределительной сети, эффект от которых смогут оценить более 130 тысяч жителей, – отметила генеральный директор «Россети Тюмень» Елена Бакланова.

Дополнительно до конца года энергетики выполнят сверхплановый комплекс мер, призванный повысить управляемость распределительной сети и качество электроснабжения жителей. В частности, новые разъединители для сегментации ЛЭП и вольтодобавочные трансформаторы позволят минимизировать количество технологических нарушений, а также вынужденных ограничений в случае выполнения аварийно-восстановительных работ.