Впервые в России внедрена интеллектуальная система предотвращения перегрузки магистральных электросетей

«Россети» и Системный оператор реализовали цифровую систему мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ) на двух магистральных подстанциях Амурской области, питающих объекты Восточного полигона железных дорог. Проект позволяет применять адаптивные настройки противоаварийной автоматики, увеличить пропускную способность сетей, надежность электроснабжения потребителей, оптимизировать затраты. Все используемое оборудование и программное обеспечение произведено в России.

Интеграция выполнена на подстанциях 220 кВ «Магдагачи» и «Призейская». Положительные результаты опытно-промышленной эксплуатации подтвердили возможность масштабирования решения. Технология дает возможность регулировать параметры срабатывания устройств противоаварийной автоматики в реальном времени в зависимости от фактического режима энергосистемы. При этом в классической схеме они определяются заранее на основе расчетов для наиболее тяжелых условий, что не позволяет, например, учитывать текущее электропотребление, распределение мощности, уровни напряжений.

Цифровая СМЗУ разработана Системным оператором и уже применяется в диспетчерских центрах, но на объектах сетевого комплекса ее ранее не внедряли. Обмен данными осуществляется с использованием оперативно-информационного комплекса СК-11, который также применяется в Центрах управления сетями Группы «Россети».

В настоящее время ведутся работы по внедрению новых решений в противоаварийной автоматике в магистральных электросетях Юга, Северо-Запада и Сибири.