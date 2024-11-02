Более 80 км высоковольтных ЛЭП подготовили к зиме «Россети Кубань» в тимашевском энергорайоне

Энергетики Тимашевского филиала «Россети Кубань» с начала года выполнили капитальный ремонт свыше 80 км линий электропередачи (ЛЭП). Отремонтированные ЛЭП обеспечивают электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края с общей численностью населения более 300 тыс. человек: Тимашевский, Калининский, Каневской, Брюховецкий и Приморско-Ахтарский районы.

Энергетики заменили почти 6 тыс. изоляторов, 14 км грозотроса, более 50 опор ЛЭП, выполнили расчистку 28 га просек вдоль трасс линий электропередачи. Эти работы позволят сократить количество технологических нарушений и обеспечить более стабильное электроснабжение потребителей.

Для защиты птиц от поражения электрическим током специалисты Тимашевских электрических сетей установили более 600 птицезащитных устройств (ПЗУ). ПЗУ обеспечат защиту энергообъектов от продуктов жизнедеятельности пернатых, что снизит риск возникновения нештатных ситуаций на ЛЭП.

– Своевременное проведение ремонтов и техобслуживания позволит подготовить электросетевой комплекс к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2024/2025 годов, сократить износ оборудования, повысить пропускную способность ЛЭП и уменьшить технические потери электроэнергии, – отметил директор Тимашевского филиала «Россети Кубань» Сергей Соболев.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км. Основное оборудование филиала включает 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ и 2 339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет более 10 тыс. км.