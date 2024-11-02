Новым резидентом ОЭЗ «Новгородская» станет производитель электротехнической продукции

Экспертный совет особой экономической зоны «Новгородская» одобрил заявку на резидентство ООО «Производственная компания «Блазар». Заседание прошло под руководством первого заместителя губернатора Новгородской области Евгения Богданова.

Как сообщили в региональном мининвесте, инвестор планирует запустить в ОЭЗ производство электротехнической продукции: проводов в стекловолокнистой, бумажной, ленточной и комбинированных изоляциях. Основными потребителями будут производители масляных и сухих трансформаторов, электродвигателей, электроприборов различного назначения, а также предприятия по ремонту трансформаторов и электродвигателей.

«Объем инвестиций по проекту составит порядка 250 миллионов рублей. В результате реализации проекта на территории Новгородского муниципального района будет создано 39 новых рабочих мест», – отметил Евгений Богданов.

Генеральный директор ОЭЗ «Новгородская» Артур Аюпов добавил, что проект подразумевает создание предприятия на площадке «гринфилд». Управляющая компания предоставит инвестору земельный участок со всеми коммуникациями.

Производственная компания «Блазар» станет 12-м резидентом ОЭЗ «Новгородская». Процедура оформления соответствующих документов завершится в течение ноября.

Напомним, ОЭЗ «Новгородская» функционирует в рамках приоритетного регионального проекта «Формирование и развитие в Новгородской области современной инфраструктуры для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности». Он направлен на повышение инвестиционной активности, достижение целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

ОЭЗ «Новгородская» создана в 2021 году в партнерстве с ОЭЗ «Алабуга».