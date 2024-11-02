Одобрен еще один этап реконструкция Р-255 «Сибирь» в Иркутской области

Федеральная автодорога Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск длиной около 745 км играет важную роль в развитии транспортного каркаса Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и маршрута «Европа-Западный Китай». Реконструкция Р-255 в Иркутской области продолжится на участке с 1508 по 1519 км. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Строительная длина участка реконструкции трассы «Сибирь» составит 11,2 км. Работы пройдут в Тулунском районе Иркутской области.

«Новый участок дороги Р-255 «Сибирь» проложен в обход населённого пункта Шерагул. Участок запроектирован четырехполосным с разделительной полосой. Предусмотрено устройство путепровода через железную дорогу с пунктом обеспечения транспортной безопасности, проезда для сельхозтехники для связи разобщённых территорий, двух автобусных остановок с пешеходным мостом между ними, арочной конструкции на пересечении с рекой Шерагул, а также площадки отдыха с санитарной зоной», – рассказал главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Дмитрий Беленко.

Кроме того, на новом участке Р-255 установят шумозащитные экраны и наружное освещение в соответствии с нормативными требованиями.

Заказчик – Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства». Генеральный проектировщик – ООО «РосИнсталПроект».