РУСЭЛ изготовит электротехнические щиты и КТП для крупного газохимического объекта

Балтийский газохимический комплекс подписал договор с ООО «ЦУП ЧЭАЗ» (компания входит в холдинг РУСЭЛ) на разработку и изготовление оборудования. Номенклатурный ряд включает в себя двухтрансформаторную КТП мощностью 2000 кВА внутренней установки и 6 щитов НКУ-0,4 кВ в конструктиве типа «КУЭС». В данный момент изделия собираются на территории производственного комплекса холдинга РУСЭЛ Чебоксарском электроаппаратном заводе.

Отличительной особенностью конструкции «КУЭС» является наличие функциональных перегородок и выдвижных блоков для защиты обслуживающего персонала от случайного прикосновения к токоведущим частям (степень секционирования 4b). В случае выхода выдвижного блока и его элементов из строя система «КУЭС» способна обеспечить «горячую» замену.

«Щиты типа «КУЭС» соответствует требованиям ГОСТ 61439-1-2013 и могут применяться в рамках импортозамещения аналогичных щитов ряда электротехнических зарубежных компаний, – рассказала заместитель коммерческого директора ЦУП ЧЭАЗ Татьяна Кузьмина. – Технологии, использованные при изготовлении конструктива «КУЭС», позволяют проводить их эксплуатацию в жестких условиях, что подтверждено наличием сертификатов, подтверждающих возможность поставки данного оборудования на объекты нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и атомной промышленности».

Балтийский газохимический комплекс – часть создаваемого на северо-западе РФ комплекса по переработке этансодержащего газа, флагманского инвестиционного проекта России по созданию одного из крупнейших в мире кластеров для глубокой переработки углеводородного сырья.

Холдинг «Русская электротехника» (РУСЭЛ) – российская электротехническая компания, ориентированная на реализацию комплексных проектов в сфере энергетики, промышленности и транспорта. Холдинг включает в себя пять производств вторичной электротехнической продукции.