В Петербурге на треть вырастет количество индустриальных зон и технопарков

Количество индустриальных зон и технопарков в Петербурге увеличится на треть. В городе появится до 30 площадок - 20 промышленных предприятий, две технологические долины и восемь образовательно-производственных полигонов на базе крупных промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В ближайшие годы мы планируем на треть увеличить количество индустриальных зон и технопарков - до 30 площадок, создать 20 промышленных предприятий, две технологические долины, восемь образовательно-производственных полигонов на базе крупных промышленных предприятий", - приводит пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

В пресс-службе администрации сообщили, что в городе Баня-Лука состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Научно-технологическим парком Республики Сербской и Технопарком Санкт-Петербурга.

"Сотрудничество технопарков будет способствовать развитию кооперации, созданию совместных разработок, том числе в таких значимых для Санкт-Петербурга и Республики Сербской отраслях, как фармацевтика и пищевая промышленность", - отметил Беглов.

В соответствии с соглашением предприятия Санкт-Петербурга получат заказы от предпринимателей Республики Сербской на работы в области высоких технологий. Основатели инновационных проектов будут посещать совместные акселерационные программы, научные центры и вузы, вести совместные разработки в самых востребованных направлениях экономики.

"В Республике Сербской будет построен новый технопарк, в котором будут работать подготовленные сотрудники, соединяющие науку и бизнес. Вот почему важен передовой опыт из России", - подчеркнул премьер-министр Радован Вишкович на встрече с генеральным директором Технопарка Санкт-Петербурга.

Директор Научно-технологического парка Республики Сербской Никола Драгович отметил, что соглашение о сотрудничестве с Технопарком Санкт-Петербурга позволит активизировать сотрудничество в области науки и исследований, а в долгосрочной перспективе будет способствовать превращению Баня-Луки в технологический центр Балкан.