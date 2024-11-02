АЛЮР — участник Форума поставщиков ЭТМ на Волге

Кабельный завод «АЛЮР» активно сотрудничает с компанией ЭТМ в сфере поставок кабельной продукции и регулярно принимает участие в её отраслевых событиях. На этот раз 42-й Форум ЭТМ объединил более 110 ведущих производителей технических решений для проектирования, строительства и эксплуатации различных объектов в живописном городе на Волге – Нижнем Новгороде. Экспозицию форума разместили в двух павильонах выставочного центра «Нижегородская ярмарка», которые за время мероприятия посетили около 3000 человек.

Помимо обширной деловой программы, организаторы также предложили посетителям тест-драйв оборудования и кабелей от российских производителей-партнёров ЭТМ. Здесь гости могли ознакомиться с образцами силовых и слаботочных кабелей, проверить их на прочность, гибкость, удобство монтажа и соответствие стандартам ГОСТ. Стоит подчеркнуть, что продукция Кабельного завода «АЛЮР» показала наилучшие результаты в ходе тестирования, что стало приятным итогом участия компании.

Форум ЭТМ стал своего рода однодневным интенсивом как для новичков, так и для опытных специалистов отрасли, предоставив возможность углубить свои знания через деловую программу и обменяться опытом с ключевыми игроками рынка электротехнических и инженерных систем.