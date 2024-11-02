«Россети Ленэнерго» повысили надежность электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области

«Россети Ленэнерго» улучшают показатели надежности электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области: по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения подачи электроэнергии.

За девять месяцев 2024 года нормативные значения индексов, установленные региональной энергетической комиссией, улучшены компанией по Санкт-Петербургу в части SAIDI на 4%, SAIFI – на 16%, по Ленинградской области на 49 % и 35 % соответственно.

Показатели SAIDI (средняя продолжительность перерывов электроснабжения на одного потребителя в год или отношение общей продолжительности длительных ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей) и SAIFI (среднее количество длительных перерывов электроснабжения на одного потребителя в год или отношение количества ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей) – международные индексы надежности IEEE (Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике).