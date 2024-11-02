Высокий износ и рост аварийности: электрические сети в Красноярске и крае требуют замены

Электросетевая инфраструктура компании «Россети Сибирь» характеризуется значительным износом оборудования и линий электропередачи (ЛЭП). Специалисты управления эксплуатации электрических сетей компании приводят неутешительную статистику: доля оборудования и ЛЭП со сверхнормативным сроком службы во всех регионах присутствия в среднем составляет 73,8%.



Отдельное внимание техслужбы обращают на износ электрооборудования на территории региона. В филиале «Красноярскэнерго» доля изношенного электросетевого хозяйства превышает 82% - за последние десять лет прирост составил 17,6%.



Количество оборудования, отработавшего 50 лет и более выросло по сравнению с 2013 годом, в 46 раз, а протяженность ЛЭП со сроком службы 70 лет – в 12 раз. Изношенные сети требуют не только существенных вложений в их ремонт и обслуживание, но и характеризуются высокой степенью аварийности.



Серьезные опасения вызывает состояние электрических кабельных сетей в Красноярске. Они строились 60-90 лет назад, одновременно с появлением районов, которые нужно было электрифицировать. Это значительно повышает риск возникновения аварийных ситуаций, таких как недавний инцидент в микрорайоне Солнечный в Красноярске, где устаревшие и бесхозные сети привели к перебоям в энергоснабжении.

«Рост количества нарушений на кабельных линиях связан с большим сроком эксплуатации объектов, но с учетом дефицита финансирования проводить реконструкцию и замену оборудования мы можем только точечно, в особо критичных ситуациях, где требуются незамедлительные решения», – отмечают в филиале «Красноярскэнерго».

В целом количество технологических нарушений по причине износа и старения оборудования в сетях всех классов напряжения с 2021 года выросло на 12,3%.



Учитывая сложившуюся ситуацию, в «Красноярскэнерго» разработали программу повышения надежности электросетевого хозяйства края. Она направлена на модернизацию инфраструктуры, замену устаревшего оборудования и улучшение качества обслуживания электросетевых объектов. Но источники ее финансирования до сих пор не определены.



Кроме того, ускорить процесс обновления сетей и повысить надежность энергоснабжения потребителей поможет заключение регуляторного соглашения между энергетиками и региональными властями, которое предусматривает дополнительное финансирование мероприятий по модернизации электросетевой инфраструктуры.