Реальная эффективность российского кабельного производства. Мы можем проиграть Китаю?

После публикации интервью RusCable.Ru с экспертом инкогнито “Отказ от LME, судьба крупных холдингов и общая неэффективность кабельных производств” в адрес редакции стали поступать вопросы и комментарии от представителей кабельного рынка. Кто-то критиковал материал за излишнее нагнетание ситуации, другие соглашались с тем, что эффективность российского кабельного бизнеса, мягко говоря, оставляет желать лучшего, а все проблемы из-за привязки цен на металлы к LME. Получив несколько десятков развернутых комментариев от представителей индустрии, стало понятно, что второе мнение по вопросам интервью просто необходимо.

Руководитель медиахолдинга “РусКабель” Александр Гусев взял интервью у генерального директора кабельного холдинга УНКОМТЕХ, Игоря Степановича Шайноги, чтобы узнать отношение к вопросам оценки эффективности кабельного бизнеса, а главное, посмотреть на ситуацию в историческом контексте. Затронув тему эффективности и влияния цен, разговор перешел в русло аналитики, которая позволит лучше понять исторические процессы, происходящие на рынке.

Смотрите эксклюзивное видео с 83 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель" по теме эффективности на платформе Vision.RusCable.Ru.

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