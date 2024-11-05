15 быстрых зарядных станций “Парус электро” начали работу в Калининградской области

Станции объединены в два крупных зарядных хаба. Проект реализован компанией ТВЭЛ (входит в ГК Росатом).

Компания “Парус электро” приняла участие в реализации проекта по созданию двух крупных зарядных хабов для электромобилей в Калиниградской области.

Первый хаб расположен на острове Октябрьский в Калининграде и включает 10 быстрых зарядных станций “Парус электро”, каждая из которых имеет мощностью 150 кВт. Хаб общей мощностью 1,5 МВт обеспечивает одновременный заряд 30 электромобилей, что делает его одним из крупнейших в стране.

Второй хаб состоящий из 5 станций аналогичной мощности расположен в аэропорту Храброво, он рассчитан на одновременный заряд 15 авто. Среднее время заряда электромобиля на каждом из хабов составит примерно 30 минут.

Расположение хабов позволяет полностью закрыть потребность жителей западной части региона в зарядных станциях.

Хаб в Храброво предназначен прежде всего для электромобилей такси и каршеринга. Хаб на острове Октябрьский будет удобен жителям центра города и посетителям спортивных мероприятий на Ростех Арене.

Модель станции использованная в проекте разработана и произведена в Москве. Она внесена в реестр Минпромторга РФ с одним из самых высоких баллов в отрасли по уровню импортозамещения - 63 из 65 возможных.

“Парус электро” производит зарядные станции с 2019 года. На данный момент компания изготовила более 1,5 тысяч быстрых ЭЗС, которые установлены и эксплуатируются в самых разных климатических зонах по всей территории России от Южно-Сахалинска до Калининграда.