Мощность Нижегородской ГЭС возросла до 538 МВт

Установленная мощность Нижегородской ГЭС увеличена на 7,5 МВт и составляет 538 МВт. Это стало возможным в результате замены гидроагрегата №1 в рамках реализации Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

Замена гидроагрегата № 1 была завершена в сентябре 2024 года. Результатами комплексных испытаний подтверждено увеличение мощности гидроагрегата с 65 до 72,5 МВт. Процедура документального подтверждения изменения мощности гидроагрегата завершена.

Гидроагрегат № 1 стал вторым по счету из восьми агрегатов Нижегородской ГЭС, замененным в рамках ПКМ. Программа модернизации электростанции предусматривает поэтапную замену всех гидроагрегатов, в результате чего мощность Нижегородской ГЭС возрастет до 580 МВт.

Замена основного генерирующего оборудования - лишь один из проектов модернизации Нижегородской гидроэлектростанции. Уже заменены трансформаторы, оборудование распределительных устройств 6, 110, 220 кВ, ремонтные затворы гидроагрегатов и затворы водосливной плотины, обновлено компрессорное хозяйство, система осушения здания ГЭС, система пожаротушения станции и система освещения, реконструирована дренажная система пойменной плотины, ведется реконструкция автодорожного моста через бетонные сооружения ГЭС.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 631,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 143 гидротурбины и 146 генераторов, 105 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.