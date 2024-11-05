«Россети Северный Кавказ» и Правительство Ингушетии работают над повышением платежной дисциплины и консолидацией бесхозяйных энергообъектов

час назад
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Источник:
Россети Северный Кавказ
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В Правительстве Ингушетии состоялось заседание штаба по исполнению мероприятий «пилотной» программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина.

В режиме видеоконференцсвязи в работе совещания приняли участие заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров, помощник полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Никитин. «Россети Северный Кавказ» представлял исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рашид Барахоев.

В числе основных тем заседания – уровень платежной дисциплины бюджетных организаций.  

По данным энергетиков, потребители, финансируемые из республиканского бюджета, в январе-сентябре 2024 года оплатили 219,1 млн рублей за потреблённую электроэнергию, что составляет 90 % от необходимого объёма платежей. При этом задолженность данной группы потребителей на 1 октября текущего года достигла 142,3 млн рублей. Подавляющая часть суммы – 116,8 млн рублей – сформирована в прошлые годы.

Потребители, финансируемые из средств местного бюджета, за девять месяцев текущего года рассчиталась за 39 % от общего объема электроэнергии, поставленной энергокомпанией. Общий долг данной категории на 1 октября достиг 635,6 млн рублей.

Особо остро стоит вопрос платежной дисциплиной предприятий жилищно-коммунального хозяйства – уровень расчетов за девять месяцев 2024 года равен всего 45,5 %. В отчетном периоде общая задолженность проблемной группы потребителей увеличилась на 241 млн рублей. Общая же сумма неплатежей «коммунальщиков» Ингушетии на 1 октября превысила 3 млрд рублей.

Особое внимание участники встречи уделили совместным усилиям по повышению платежной дисциплины, сделав акцент на мероприятиях по ограничению электроснабжения хронических неплательщиков и претензионно-исковой работе.

При этом энергетики отметили необходимость усиления работы судебных приставов по принудительному взысканию просроченной дебиторской задолженности, особо подчеркнув важность соблюдения сроков исполнительных документов.

«Высокая платежная дисциплина – это стабильное функционирование социально значимых и системообразующих учреждений, комфортный быт и безопасность жителей, привлечение инвестиций, развитие региона. Для решения проблемы неплатежей за использованную электроэнергию наши специалисты проводят комплексную работу: проверки приборов учета, инвентаризацию абонентской базы, мероприятия по отключению злостных неплательщиков, рейды по пресечению неучтенного потребления ресурса, оформление исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке, информационно-разъяснительная работу. Но скоординированные совместные действия принесут гораздо более ощутимые результаты», – подчеркнул Рашид Барахоев.

Важной темой совещания стали мероприятия в части консолидации бесхозяйных электросетевых активов на базе энергокомпании, необходимые для снижения аварийности и оптимизации расходов. Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» получил статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) в регионе на 2025-2029 гг.

Напомним, в обязанности СТСО в том числе входят эксплуатация и обслуживание бесхозяйных сетей и объектов организаций, утративших статус территориальных сетевых.

«Консолидации бесхозяйных электросетевых активов позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей. И в этом вопросе нам также важно содействие органов власти республики», – отметил Рашид Барахоев.

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