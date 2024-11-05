РусГидро провело крупнейшую отраслевую всероссийскую конференцию

В Санкт-Петербурге прошла 16 научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии». Конференция, организованная ПАО «РусГидро», ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Ассоциацией «Гидроэнергетика России», собрала в этом году свыше 700 участников из более чем 200 организаций нашей страны.

Трёхдневная программа крупнейшего отраслевого мероприятия включала в себя пленарное заседание, девять научных секций и два круглых стола, на которых ведущие специалисты-гидротехники и энергетики рассмотрели более 200 докладов. Также в рамках конференции прошло расширенное заседание Экспертного совета Ассоциации «Гидроэнергетика России», на котором представители ведущих организаций отрасли обсудили вопросы развития гидроэнергетики Российской Федерации. Завершил работу конференции молодежный день с участием руководителей блоков производственной деятельности, инноваций и управления персоналом РусГидро, представителей молодежного технического совета Компании, экспертов и аспирантов из ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева и профильных вузов.

В этом году на конференции большое внимание было уделено вопросам повышения безопасности и эффективности работы гидротехнических сооружений и оборудования, развитию отечественных технологий и внедрению инновационных материалов, обмену опытом в области проведения научных исследований для гидротехнических сооружений различного назначения. Специалисты обсудили актуальные задачи исследований в области гидравлики и гидрологии, оснований и грунтовых сооружений, бетонных и железобетонных конструкций объектов энергетики и промышленности. В фокусе внимания также были экологические аспекты гидротехники и энергетики, разработки для гидротехнических сооружений ТЭС, АЭС и промышленных предприятий, а также инновации для строительства гидротехнических сооружений в суровых условиях Арктики. По традиции на отдельном круглом столе эксперты отрасли обменялись мнениями по вопросам подготовки квалифицированных кадров для гидротехники и энергетики.

Тезисы докладов, представленных на конференцию, опубликованы в сборнике трудов 16 НТК. Результатом трехдневной работы конференции станет выпуск бюллетеня, в котором будут обозначены предложения и рекомендации специалистов, выработанные по итогам дискуссий на секциях и круглых столах. Анализ этих предложений позволит выявить актуальные задачи развития отрасли и сформировать программу и тематику следующей научно-технической конференции.

Научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» проводится в Санкт-Петербурге с 2005 года и является крупнейшим в РФ отраслевым мероприятием для специалистов в области гидротехники и энергетики. Важной задачей конференции является разработка практических рекомендаций и решений, необходимых для реализации масштабных проектов развития энергетического комплекса России. Организаторами мероприятия являются РусГидро, ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Ассоциация «Гидроэнергетика России».