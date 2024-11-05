Завод БНК начал серийное производство инверторов для солнечных электростанций

Электротехнический завод БНК приступил к серийному выпуску инверторов для солнечных электростанций номинальной мощностью 2500 кВт на российской компонентной базе. Новый продукт завода уже включен в Реестр производителей российской продукции Минпромторга РФ.

Теперь производство всего основного оборудования электростанций - солнечных модулей, коммутационных шкафов, инверторов и подстанций - локализовано на территории Российской Федерации.

В рамках подготовки к выпуску инверторов на заводе были внедрены новая система автоматического проектирования, система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия, которые позволяют автоматизировать процессы на этапах конструкторской и технологической подготовки производства и обеспечивают полный цикл проектирования и создания конструкторской документации. Также расширен станочный парк по металлообработке и смонтирован испытательный стенд, позволяющий практически полностью имитировать работу инвертора в полевых условиях на солнечных электростанциях.

Новый продукт БНК изначально интегрирован в общую систему дистанционного управления и мониторинга всех параметров работы солнечных электростанций.

Инвертор используется на солнечных электростанциях для преобразования постоянного тока, вырабатываемого солнечными модулями в переменный (с регулированием напряжения и частоты) и позволяет передать электроэнергию от солнечной электростанции в общую электрическую сеть с частотой 50 Гц.