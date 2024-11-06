На ЧЭАЗ прошли приемо-сдаточные испытания шкафов прерывателей электропитания для турецкой атомной электростанции

В ней принимают участие около 70 молодых сотрудников предприятия. Первый этап стратсессии – тренинг «Мой личный успех» уже состоялся. На нем молодые специалисты знакомились между собой и учились работать в команде, слушать и слышать друг друга. Второй этап сессии «Моя карьера на предприятии» предполагает знакомство с мировыми экономическими трендами на 5-10 лет и с...