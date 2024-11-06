На ЧЭАЗ прошли приемо-сдаточные испытания шкафов прерывателей электропитания для турецкой атомной электростанции
4 часа назад
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На производственной площадке АО «ЧЭАЗ» в сборочном цеху С-8 инженерно-производственном комплексе «ЩИТ» комиссия в составе АО «ВО Безопасность», АО «РАСУ», AKKUYU NÜKLEER A.Ş., АО «ЧЭАЗ» завершилось освидетельствование контрольной точки «Приемо-сдаточные испытания» по планам качества шкафов прерывателей электропитания (ШПП). Комиссия провела визуальный контроль и проверку сборки...
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Завод СПЕЦКАБЕЛЬ видит перспективы в изготовлении судовых кабелей
4 часа назад
Андрей Лобанов, президент и генеральный конструктор ГК «Спецкабель», поделился видением будущего судостроительной отрасли страны и роли, которую играет в этом процессе московская компания. Несмотря на то, что пока судовые кабели – не основное направление деятельности «Спецкабеля», Лобанов уверенно прогнозирует увеличение их доли в ближайшем будущем. Этот оптимизм о...
Сарансккабель-Оптика: выездная встреча в Казахстане и участие в выставке Powerexpo Almaty
5 часов назад
Казахстан заслуженно считается одной из наиболее открытых для сотрудничества республик. Сотрудничество с этой страной никогда не прерывалось, и поставки туда составляют стабильную треть всего экспорта. Это важное направление, которое необходимо активно развивать и поддерживать. Именно поэтому специалисты СКО и их партнеры из группы компаний «Оптикэнерго» организовали встречу-презентаци...
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ Брянск-кабель
5 часов назад
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Брянск-кабель, закупленной в августе 2024 г. в розничных магазинах электротехники г. Чита (ИП Урбаев О.С. Магазин «Вегос-М»), г. Улан-Удэ (ИП Крум И.А ТЦ «УЮТ») и г. Иркутск (ООО «Профико»). Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. П...
«Контактор»: 83 года уверенного развития!
8 часов назад
Завод «Контактор» отметил 83 года. За эти годы завод прошел долгий путь становления и развития, став одним из ведущих предприятий отрасли. «Контактор» продолжает развиваться, внедрять новые технологии, ставить амбициозные цели и достигать их, сохраняя качество продукции на высочайшем уровне. Можно с уверенностью сказать, что успех...
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«ЗЭТО» принял участие в выставке «Энергетика Урала»
10 часов назад
ЗАО «ЗЭТО» совместно с региональным представительством завода «ТПФ «Монолит-Энерго» принял участие в одной из ключевых специализированных выставок энергетической отрасли в России и единственной в регионе Башкортостан — «Энергетика Урала». Это мероприятие уже 30 лет способствует продвижению компаний и их продукции на отечественном рынке. Выставочна...
Инкаб представил линейку инновационных комбинированных кабелей для горно-рудной промышленности на выставке «Рудник» в Екатеринбурге
11 часов назад
Завод «Инкаб» вместе с партнером, компанией «Сервисный кабельный центр», создал новую серию продукции для горнорудной индустрии. Презентация этих инновационных комбинированных кабелей состоялась на выставке «Рудник» в Екатеринбурге, которая проходила с 23 по 25 октября 2024 года. Одним из ключевых направлений деятельности завода является расширение ассортимен...
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На ЧЭАЗ стартовала молодежная стратегическая сессия «ЧЭАЗ – РУСЭЛ: новые горизонты»
11 часов назад
В ней принимают участие около 70 молодых сотрудников предприятия. Первый этап стратсессии – тренинг «Мой личный успех» уже состоялся. На нем молодые специалисты знакомились между собой и учились работать в команде, слушать и слышать друг друга. Второй этап сессии «Моя карьера на предприятии» предполагает знакомство с мировыми экономическими трендами на 5-10 лет и с...
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Группа «Терра-Ток» открыла филиал в Санкт-Петербурге
11 часов назад
Группа «Терра-Ток» открыла еще один филиал в городе Санкт-Петербург. Он будет работать с заказчиками и по проектам Северо-Западного федерального округа. «Терра-Ток» сообщает об открытии нового филиала в Санкт-Петербурге. Это стратегическое решение направлено на расширение присутствия в северной столице и укрепление позиций на рынке электротехнического оборудования. Тепе...
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СегментЭНЕРГО на выставке SFITEX 2024
05 нояб. 2024, 18:00:32
32-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты состоится 26-28 ноября в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». Используя промокод energo Вы сможете бесплатно получить электронный билет на сайте https://www.sfitex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx . Без использования данного промокода посещение выставки платное....
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Завод БНК начал серийное производство инверторов для солнечных электростанций
05 нояб. 2024, 15:15:15
Электротехнический завод БНК приступил к серийному выпуску инверторов для солнечных электростанций номинальной мощностью 2500 кВт на российской компонентной базе. Новый продукт завода уже включен в Реестр производителей российской продукции Минпромторга РФ. Теперь производство всего основного оборудования электростанций - солнечных модулей, коммутационных шкафов, инверторов и подстанций - локал...
Продукция Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» вошла в проект «Крылатые вещи»
05 нояб. 2024, 10:15:00
«Крылатые вещи» реализуются в рамках программы «Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области» под эгидой Департамента промышленности и торговли Орловской области. На площадке Торгово-промышленной палаты конкурсное жюри из 15 заявок определило 10 победителей. Теперь их продукция будет официально представлять Орловскую область на различных мероприятиях...
15 быстрых зарядных станций “Парус электро” начали работу в Калининградской области
05 нояб. 2024, 09:15:00
Станции объединены в два крупных зарядных хаба. Проект реализован компанией ТВЭЛ (входит в ГК Росатом). Компания “Парус электро” приняла участие в реализации проекта по созданию двух крупных зарядных хабов для электромобилей в Калиниградской области. Первый хаб расположен на острове Октябрьский в Калининграде и включает 10 быстрых зарядных станций “Парус электро”, каж...
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Завод кабель
02 нояб. 2024, 16:30:14
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Завод кабель, закупленной в августе 2024 г. в розничных магазинах электротехники г. Чита (ИП Урбаев О.С. Магазин «Вегос-М») и г. Улан-Удэ (ИП Урбаева В.С. Магазин «Вегос-М», ООО "ЗАЛАН" Магазин «ЗАЛАН»). Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требова...
Открытый чемпионат электриков IEK — победитель премии «Дело в людях»
02 нояб. 2024, 15:15:13
Ассоциация менеджеров России наградила победителей конкурса «Дело в людях». Открытый чемпионат электриков IEK — проект IEK GROUP — получил высокую оценку жюри и стал безоговорочным победителем в номинации «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами». В конкурсе «Дело в людях» участвуют компании, ин...
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АЛЮР — участник Форума поставщиков ЭТМ на Волге
02 нояб. 2024, 14:00:03
Кабельный завод «АЛЮР» активно сотрудничает с компанией ЭТМ в сфере поставок кабельной продукции и регулярно принимает участие в её отраслевых событиях. На этот раз 42-й Форум ЭТМ объединил более 110 ведущих производителей технических решений для проектирования, строительства и эксплуатации различных объектов в живописном городе на Волге – Нижнем Новгороде. Экспозицию форума разм...
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РУСЭЛ изготовит электротехнические щиты и КТП для крупного газохимического объекта
02 нояб. 2024, 13:30:09
Балтийский газохимический комплекс подписал договор с ООО «ЦУП ЧЭАЗ» (компания входит в холдинг РУСЭЛ) на разработку и изготовление оборудования. Номенклатурный ряд включает в себя двухтрансформаторную КТП мощностью 2000 кВА внутренней установки и 6 щитов НКУ-0,4 кВ в конструктиве типа «КУЭС». В данный момент изделия собираются на территории производственного комплекса холд...
В автопарке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» появился первый электрический кар
01 нояб. 2024, 16:45:01
В автопарке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» появился новый труженик – погрузчик. Это первый электрический кар на Заводе, который, несмотря на свои скромные размеры, способен поднимать и перемещать 3,5 тонны. Полное отсутствие шума, удобное электронное управление, естественный климат-контроль, 100% экологичность. Он уже влился в дружный коллектив погрузчиков и принялся за ра...
Алюминиевый Вестник: Спецвыпуск – Дорога 2024
01 нояб. 2024, 13:45:10
15-17 октября в Екатеринбурге состоялось главное выставочное событие в отрасли дорожного хозяйства страны – специализированная выставка «Дорога 2024». Участие в работе выставки приняли свыше 3 тысяч специалистов дорожного хозяйства, обсудившие актуальные вопросы и инновационные продукты для отрасли. Свои разработки в области дорожного хозяйства и обустройства инфраструктуры предс...
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Триаксиальный кабель «Спецкабеля» применяется в системах радиационного контроля
01 нояб. 2024, 10:48:11
Триаксиальный кабель РК 50-1,9-11-В разработан столичным заводом «Спецкабель» специально для применения в высокочувствительных приборах систем радиационного контроля. Такие приборы незаменимы на АЭС, в рентгеновских кабинетах и других объектах, где требуется точный и надежный мониторинг радиационного фона. Триаксиальный кабель «Спецкабеля» соответствует строгим требовани...
РУСЭЛ выпустил первый локализованный образец НКУ 0,4 кВ
01 нояб. 2024, 10:00:00
Холдинг «Русская электротехника» (РУСЭЛ) продолжает развивать международное сотрудничество, реализуя проекты по локализации своих производств. Так, в КНР холдинг совместно с ключевым электротехническим предприятием выпустили опытный образец шкафа 0,4 кВ. «На предприятие направлены специалисты холдинга. Российские инженеры проводят совместную с сотрудниками китайского завода...