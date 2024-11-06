Сарансккабель-Оптика: выездная встреча в Казахстане и участие в выставке Powerexpo Almaty

Казахстан заслуженно считается одной из наиболее открытых для сотрудничества республик. Сотрудничество с этой страной никогда не прерывалось, и поставки туда составляют стабильную треть всего экспорта. Это важное направление, которое необходимо активно развивать и поддерживать. Именно поэтому специалисты СКО и их партнеры из группы компаний «Оптикэнерго» организовали встречу-презентацию в городе Алматы для своих потребителей — представителей ГК «Оптиктелеком» и ТОО «Вендер».

Мероприятие прошло в комфортабельном зале отеля Novotel Almaty City Center. На него были приглашены сотрудники различных компаний, заинтересованных в кабельной продукции, включая специалистов в области связи, энергетики и проектирования.

Анализ показал, что рынок Казахстана проявляет значительный интерес к поставкам алюминиевых проводов, волоконно-оптических кабелей, грозотросов и LAN-кабелей. Было решено более подробно ознакомить участников с направлениями работы СКО, а также представить продукцию и услуги холдинга. Коллеги из ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», ООО «Сармат» и ООО ИЦ «Оптикэнерго» также поделились информацией о своих предприятиях и возможностях. Встреча прошла в оживленной атмосфере, была насыщенной и полезной. Участники выразили благодарность партнерам за организацию мероприятия, активное участие аудитории и возможность открытого обмена мнениями.

Диалог с казахстанскими партнерами успешно продолжился на выставке. Одновременно в Алматы стартовала 22-я Казахстанская международная выставка и форум энергетиков "Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение".

На коллективном стенде Республики Мордовия, организованном Центром поддержки экспорта РМ, были представлены четыре промышленные компании группы «ОПТИКЭНЕРГО»: ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», ООО «ЭМ-КАТ» и ООО «Сармат».

Ежегодная выставка Powerexpo Almaty демонстрирует специалистам новейшее оборудование, технологии и услуги для энергетической отрасли, становясь традиционным местом для деловых встреч и обмена опытом. Для сотрудников компаний участие в выставке стало важным шагом для налаживания новых контактов и ведения переговоров.