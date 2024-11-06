Башкирские сетевики ведут реконструкцию подстанции «НПЗ»
9 часов назад
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Башкирская сетевая компания (дочернее предприятие АО «БЭСК») ведет реконструкцию подстанции «НПЗ». Работы начались в июле, и на сегодняшний день заменено 3 комплекта разъединителей 110 кВ. До конца года предстоит заменить еще 4 комплекта разъединителей 110 кВ, а также 10 электромеханических устройств релейной защиты и автоматики на микропроцессорные.
Центр питания связан с узловыми подстанциями г. Уфы кольцом магистральных высоковольтных линий электропередачи, что обеспечивает оптимальную топологию сетевой инфраструктуры уфимской агломерации. ПС «НПЗ» вместе с северным переключательным пунктом (СПП) гарантирует высокую надежность электроснабжения нефтеперерабатывающего комплекса республики.
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