Лабинский филиал «Россети Кубань» повысил надежность электроснабжения трех районов Краснодарского края

Лабинский филиал компании «Россети Кубань» завершил ремонт и техническое обслуживание оборудования 120 энергообъектов распределительной сети в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края, которые обеспечивают электроэнергией порядка 55 тыс. потребителей, а также социально значимые объекты и промышленные предприятия. Проведенные технические мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения в осенне-зимний период.

Энергетики выполнили капитальный ремонт 64 комплектных трансформаторных подстанций, который включает замену автоматических выключателей, разрядников, разъединителей и других элементов оборудования.

Специалисты также отремонтировали 63 воздушные линии электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ протяженностью порядка 60 км. На ЛЭП заменили 265 опор, 1,1 тыс. изоляторов и 42 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), а также провод большего сечения.

Сотрудники филиала заменили 450 ответвлений к частным домовладениям с использованием СИП, который гарантирует надежную передачу электроэнергии независимо от погодных условий, обеспечивает максимальную защиту от получения электротравм и несанкционированных подключений к электросетям.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.