RusCable Live - Актуальная кабельная повесточка . Эфир 8.11.24

Какой там Трамп, что там в США, почему подорожало сливочное масло. Кабельщики думают не об этом. У них другие проблемы. Растущая дебиторка, полимерная неразбериха, нехватка кадров и общая неэффективность кабельного бизнеса. А еще проседающий рынок и глобальные тренды потребления, которые явно работают не в пользу классического кабеля. Как жить и работать в этих условиях, а еще развиваться и не унывать, обсудим в новом выпуске RusCable Live.

Темы эфира:

Трамп президент. Что это значит для кабельщиков?

Что нам стоит дом построить? Аналитика рынка недвижимости, строительства и потребления.

Я не могу это осуждать, но я осуждаю. Странности "Честного знака" и почему некоторые так хотят его ввести?

Антиконтрафакт стал стильным, модным, молодежным. И все при поддержке Ассоциации "Электрокабель"

Что общего у кабельной и радиоэлектронной промышленности? Общие цели, задачи и совместные мероприятия.

Извините, а у Вас есть зарядка. Что происходит на рынке электрических зарядок?

Инспекция по соцсетям:

Ответка от КЭАЗ! Российский производитель электротехники с характером и технопарком.

#Неткибербуллингу. Самые токсичные комментарии Форума

День Народного Единства в картинках и открытках

Новый образ Мемотерм-ММ. Как стать мемом?

Промрукав с пистолетом на 1000 выстрелов.

Партнер трансляции:

Алюминиевая Ассоциация — точка роста для кабельного бизнеса!

Трансляция пройдет на платформе vision.ruscable.ru. Начало в 11:00 по МСК. Запись и подкаст будут доступы после эфира!