RusCable Live - Актуальная кабельная повесточка . Эфир 8.11.24
3 часа назад
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Какой там Трамп, что там в США, почему подорожало сливочное масло. Кабельщики думают не об этом. У них другие проблемы. Растущая дебиторка, полимерная неразбериха, нехватка кадров и общая неэффективность кабельного бизнеса. А еще проседающий рынок и глобальные тренды потребления, которые явно работают не в пользу классического кабеля. Как жить и работать в этих условиях, а еще развиваться и не унывать, обсудим в новом выпуске RusCable Live.
Темы эфира:
- Трамп президент. Что это значит для кабельщиков?
- Что нам стоит дом построить? Аналитика рынка недвижимости, строительства и потребления.
- Я не могу это осуждать, но я осуждаю. Странности "Честного знака" и почему некоторые так хотят его ввести?
- Антиконтрафакт стал стильным, модным, молодежным. И все при поддержке Ассоциации "Электрокабель"
- Что общего у кабельной и радиоэлектронной промышленности? Общие цели, задачи и совместные мероприятия.
- Извините, а у Вас есть зарядка. Что происходит на рынке электрических зарядок?
Инспекция по соцсетям:
- Ответка от КЭАЗ! Российский производитель электротехники с характером и технопарком.
- #Неткибербуллингу. Самые токсичные комментарии Форума
- День Народного Единства в картинках и открытках
- Новый образ Мемотерм-ММ. Как стать мемом?
- Промрукав с пистолетом на 1000 выстрелов.
Партнер трансляции:
Алюминиевая Ассоциация — точка роста для кабельного бизнеса!
Трансляция пройдет на платформе vision.ruscable.ru. Начало в 11:00 по МСК. Запись и подкаст будут доступы после эфира!
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